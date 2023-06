Detectar a un coach que no es un verdadero profesional

Al cierre del año 2022 la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estimó que en España había más de 300.000 falsos profesionales ejerciendo actividades. El informe indicó que profesiones como la docencia, el periodismo, trabajos de construcción, transporte y procedimientos en clínicas sanitarias presentaron la mayor tasa de ‘intrusos’.

El CEO de D’Arte Human & Business School, Enrique Jurado, advirtió que la formación en actividades relacionadas con el coaching no escapa de esta realidad. Según el experto, el creciente interés por este oficio ha sido aprovechado por inescrupulosos para hacerse pasar por coaches sin tener la preparación ni la ética.

Consejos para detectar a un falso coach Enrique Jurado es uno de profesores en las distintas formaciones en Coaching que ofrece D’Arte Human & Business School. También trabaja como académico en las distintas formaciones de Programación Neurolingüística (PNL) al lado de expertos como Frank Pucelik. El producto estrella de esta institución oficial es el Máster en Coaching Profesional con Inteligencia Emocional y Practitioner en PNL, de un año de duración.

Con su trayectoria ha venido analizando el problema y ha definido varias recomendaciones para identificar a un coach falso. Lo primero que se debe exigir a esas personas son sus certificaciones.

Indica que, en España, existen dos entes independientes que avalan la profesión de coach: International Coaching Federation (ICF) y la Asociación Española de Coaching (ASESCO). Jurado informa que el master coaching que dictan en su institución permite solicitar estas certificaciones.

Otra señal importante es que el supuesto coach no sea capaz de explicar cómo será el proceso de coaching. El CEO de D’Arte Human & Business School dice que las personas tienen el derecho de informarse en qué consistirá cada proceso de coaching. También debe informarse sobre cuánto tiempo se requerirá para el programa y su precio definitivo.

En el desarrollo del programa también hay indicadores El profesor Jurado señala que cuando las personas deciden participar en un programa de coaching deben estar informadas de todo el desarrollo de la actividad.

Si el coach no es coherente con sus valores, convicciones o principios, posiblemente no sea un profesional. Otro indicador importante surge cuando el supuesto coach juzga o estigmatiza lo que le cuentan sus clientes.

Finalmente, Jurado dice que el verdadero coach profesional va mucho más allá de recitar frases de autoayuda. Indica que en el máster coaching de D’Arte Human & Business School trabajan para que los alumnos ejerzan su profesión y puedan garantizar resultados.

Añade que ellos defienden la máxima profesionalización del coaching bajo estrictos cánones éticos y de calidad.

Como profesional acreditado explica que, ante la proliferación de falsos coaches, las personas deben saber identificarlos para no convertirse en víctimas de fraudes.

Jurado indica que adoptando estas previsiones podrán mantenerse lejos del alcance de estos falsos profesionales. Al mismo tiempo, contribuirán a mantener esta actividad dentro de los estándares de calidad que exige.