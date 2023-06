Algunos de los mejores planes de turismo económico en primavera; cuevas y minas turísticas

Naturaleza, cultura y una experiencia completa en el mundo subterráneo en toda España y por menos de 30 euros el día. Planes de vacaciones y de fin de semana económicos en España, explorando cuevas y minas turísticas.

La primavera ha llegado para permitir disfrutar del buen tiempo al aire libre a las personas. Pero si el presupuesto es moderado, esperando poder ahorrar para las vacaciones de verano, no hay que preocuparse, porque existe la solución: visitar las cuevas y las minas turísticas del país.

Con más de 33 propuestas, la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas propone planes de turismo subterráneo por menos de 30 euros por persona. De hecho, las entradas para las cavidades de la Asociación se pueden encontrar desde cinco euros las más económicas (y no por ello menos espectaculares) hasta los 25 euros por persona.

Bajo el concepto de turismo consciente, la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas ha presentado una nueva campaña para la primavera en el mundo subterráneo para los preceptos de sostenibilidad, cultura y patrimonio natural. Todo ello, sin dejarse el presupuesto anual en ocio.

¿Dónde encontrar planes económicos? La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas representa a 33 cuevas y minas en toda España, entre las que se encuentra la cueva visitable más grande del país (Cueva de Ojo Guareña), el río subterráneo navegable más largo de Europa (Coves de Sant Josep) y la geoda visitable más grande del mundo (Geoda de Mina Rica).

Andalucía Por orden alfabético por región, se puede comenzar por Andalucía. Planes económicos que se pueden encontrar en Córdoba (con las Cuevas de Yeso y de los Murciélagos), en Huelva (Gruta de Las Maravillas) y la Geoda de Pulpí, en Almería.

Aragón Las Cuevas de Cristal de Teruel y la de Las Güixas, en Huesca, permiten conocer la región, combinando la visita a las cuevas con turismo natural de montaña, también en primavera. La belleza de la España conocida como vaciada, vista desde la perspectiva del Turismo Consciente.

Baleares Playa y, por supuesto, mundo subterráneo. Se puede hablar de la Cueva de Campanet, en Mallorca, la de Can Marçá, en Ibiza, y la de S’Aigua, en Menorca. Presencia en las principales islas de Baleares, con una opción diferente a la combinación de fiesta, sol y mar.

Canarias Después, en Tenerife se puede conocer la Cueva del Viento. A los planes de playa y de mar anteriores, se les suma un turismo volcánico, naturaleza en estado puro y con incursión en las formaciones subterráneas creadas en un paraje tan extremo.

Cantabria El gran paraíso de las pinturas rupestres del país sorprende con la Cueva del Castillo y la Cueva del Soplao, “una cavidad única”. La gastronomía del norte, en perfecta combinación con los retazos de la evolución humana en el arte y en la supervivencia.

Castilla-La Mancha El mundo subterráneo no se entiende sin la inmersión del ser humano a través de la realización de las minas y de su posterior explotación. Repasando la historia de la minería en Ciudad Real, está el Parque Minero de Almadén, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que añade una visita a su museo.

Castilla y León Junto a Extremadura y Comunidad Valenciana, la comunidad que cuenta con un mayor número de cavidades pertenecientes a la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas. Cuevas del Águila, en Ávila; la más cercana a Madrid, Ojo Guareña (Burgos), que tiene el récord de la cavidad visitable con más longitud de salas de España con más de 110 kilómetros de largo y con una ermita dentro; Cueva de los Franceses, en Palencia; y, por último, las dos grandes joyas de León, la Cueva de Valporquero y la de Llamazares.

Cataluña La Cataluña más monumental, acompañada de la visita a la Cueva de Meravelles, en Tarragona. Aprender la multiculturalidad de la región desde el punto de vista de su historia natural. Una Cataluña diferente a través del mundo subterráneo.

Comunidad Valenciana ¿Es posible darle una vuelta al turismo de sol y playa más demandado en la península? Sí, en la Comunidad Valenciana con la mirada puesta en el subsuelo. Se puede conocer el río subterráneo navegable más largo de Europa en las Coves de Sant Josep en Castellón y conocer el interior de Alicante a través de las formaciones de las cuevas de Don Juan, de Las Calaveras, del Canelobre y del Rull.

Extremadura Más turismo nacional de interior en entornos de parques naturales protegidos. Extremadura regala las experiencias de las minas de La Jayona, en Badajoz, y de Logrosán, en Cáceres. En cuanto a cuevas naturales, nada como visitar el Geoparque de Villuercas-Ibores-La Jara con la Cueva del Castañar y seguir por Badajoz con las Cuevas de Fuentes de León, en una zona de impresionantes dehesas en la que se podrá degustar su producto estrella: el jamón ibérico.

Murcia Más de 15 millones de años esperan en la Cueva del Puerto, en Calasparra, en una de las regiones más bonitas de España, que combina gastronomía propia, con productos naturales de primera calidad, con ciudades monumentales como Cartagena y, por supuesto, con turismo de salud.

Navarra Para cambiar de tercio e ir al norte, La Cueva de Mendukilo, en Navarra, permite a sus visitantes recorrer el gran número de senderos para excursionistas y adentrarse en la versión más rural de la región. Cultura ancestral y naturaleza preservada en uno de los mejores destinos para el ocio familiar.

País Vasco No podía faltar la representación vasca de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas. La Cueva de Oñati, en Guipúzcoa, y la Cueva de Pozalagua, en Vizcaya, muestran un turismo de interior no masificado, que permite la individualización del turista y que ofrece una experiencia del mundo subterráneo perfectamente combinable con la excelente gastronomía vasca.

Todos estos planes económicos, que permiten conocer la geografía española con poco presupuesto, se adaptan a todos los presupuestos. Albergues, casas rurales, hoteles de todo tipo e incluso campings son los alojamientos que se pueden encontrar cerca de las cuevas y de las minas turísticas españolas. Gastronomía, monumentos, ocio de naturaleza y muchos más son los acompañantes que se unirán en cualquier viaje hacia el mundo subterráneo.

Conocer cómo realizar un plan perfecto de primavera en cuevas turísticas.