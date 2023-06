El libro ‘¿Conoces la teoría del burro esquinao?’, de Curro Duarte, invita a sus lectores a explorar los límites de su desarrollo personal

CÍRCULO ROJO.- Como bien dice el propio autor, ‘¿Conoces la teoría del burro esquinao?’ no es un manual de coaching, es una historia “by Curro Duarte”. De una forma amena, breve y distendida, se abordan cuestiones que ayudan a las personas a potenciar su desarrollo personal.

“El libro se lee en poco tiempo porque, según me han contado los que lo han leído, se hace ameno y es entretenido y también me han contado que debería ser un libro para tener a mano y al que volver, de vez en cuando, para releerlo más pausadamente y extraerle todo el jugo poniendo en práctica las herramientas que ofrece”, añade él mismo.

Publicado en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “un relato breve y ameno basado en las conversaciones entre una coach y su cliente, en el que se entremezclan vivencias personales poco afortunadas del pasado y herramientas adquiridas, en sus experiencias como coach, para afrontarlas de otra manera”.

Entre otros contenidos, el libro aborda una revisión de algunas claves para gestionar los aspectos de la vida que están en el círculo de control y los que no, tomar conciencia del proceso de aprendizaje y de las etapas que se transitan cuando las personas efectúan cambios en su vida, ser conscientes de las alternativas que se tienen a la hora de afrontar conflictos… y por supuesto, saber qué es un “burro esquinao” cómo identificarlo y la manera de esquivarlo”.

Su experiencia, como director de recursos humanos y como coach ejecutivo, le han permitido trabajar durante más de 35 años, con muchas personas en las que, entre otros, confluían tres factores, una alta motivación, un alto grado de cualificación técnica y un significativo margen de mejora en cuanto a sus habilidades emocionales que, en definitiva, son las que les impiden desarrollar todo su potencial.

“Siempre he pensado y comprobado que son las habilidades emocionales las que nos hacen brillar como personas y, humildemente, me he inspirado en mis propias “melonadas” que, con la perspectiva del tiempo y con los aprendizajes que he ido adquiriendo en estos años, a día de hoy, habría afrontado de otra manera”, confiesa él mismo.

Sinopsis Se ha escrito este libro con un objetivo claro: brindar una experiencia agradable y, si es posible, proporcionar aprendizajes adicionales. A lo largo de la carrera como coach, se han encontrado clientes técnicamente competentes, pero que requerían herramientas en habilidades personales para alcanzar su máximo potencial.

Es probable que desde una edad temprana se haya aprendido a hablar, leer, escribir, realizar operaciones matemáticas, conocer los ríos de España, entre otros temas. Sin embargo, es común que no se haya recibido enseñanza sobre cómo gestionar conflictos, tomar conciencia de las etapas psicológicas del cambio, optimizar la toma de decisiones, establecer prioridades y, en general, gobernar la propia vida.

¿Se está familiarizado con la teoría del "burro esquinao"? Este libro consiste en una serie de conversaciones entre una coach y su cliente, en las cuales se invita al cliente a relatar algunas experiencias pasadas no muy gloriosas. El objetivo es provocar reflexiones y proporcionar herramientas que ayuden a ser más feliz y eficiente en el presente y futuro. Se espera que también le resulten útiles a los lectores.

Quienes sean coaches, no deben preocuparse, esto no es un proceso de coaching tradicional, sino una historia creada por Curro Duarte.

Autor Curro Duarte Rimbau (Tarragona 1963)

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada.

Coach certificado por la International Coach Federation a través de Lider-Haz-GO!

Certificado en neuroliderazgo.

Certificado en DISC a través de TTI Success Insights.

Profesor de los másteres de recursos humanos de CEU y ESTEMA de la UEM y profesor de la certificación en Coaching Dialógico en el IDDI de la UFV.

De forma sintética se puede dividir su trayectoria profesional en dos grandes etapas:

Una primera, de 15 años, como director de recursos humanos en el Grupo Continente, Blandy Brothers, Grupo Dixons (PC City) y como gerente en Hay Group.

Una segunda de otros 15 años en la que, después de colaborar con varias consultoras, en 2014, funda Despierta by Curro Duarte S.L., consultora especializada en el desarrollo de habilidades de líderes y equipos.

Su experiencia como director de recursos humanos, enriquecida con su certificación en coaching, le han permitido atesorar un contrastado éxito como executive coach, tanto en sesiones grupales como a nivel individual, en compañías como el Banco de España, Ohla, The Walt Disney Company, Abbott, Novo Nordisk, Cantabria Labs, AstraZeneca, Ferrovial, Indra, Orange, Mediaset, Atresmedia, Vodafone, Aedas Homes, Orvecame, etc.