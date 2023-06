El papel de los tótems publicitarios para optimizar tu local a pie de calle

La publicidad ha sido siempre un recurso fundamental para el tejido empresarial, considerado como el motor de su éxito comercial. Si bien es cierto que una de las funciones más importantes de este sector es la de dar a conocer los productos en venta, también juega un papel esencial en lo que respecta a la identidad corporativa. Para alcanzar la excelencia en ambas funciones, toca analizar cuáles son los soportes más destacados e invertir en ellos. Algo fundamental en el caso de las tiendas a pie de calle, donde los tótems publicitarios ya son tendencia.

Qué son los tótems publicitarios y qué ventajas plantea

Cuando hablamos de totem publicitario estamos haciendo referencia a aquellos soportes que, generalmente con un panel LED, sirven para transmitir todo tipo de imágenes. Unas pantallas que ya destacan como uno de los medios de comunicación más importantes en los locales a pie de calle, despertando así el interés de todos cuantos pasan por las puertas del establecimiento.

Este recurso se antoja de lo más llamativo, lo cual permite hacer promociones a distancia. Los fabricantes de los tótems los elaboran en todas las medidas habidas y por haber, por lo que también presentan un grado de adaptabilidad incontestable. Todo eso, sumado al dinamismo de las imágenes y al impacto visual, hacen que sean una muy buena alternativa para tu marco comunicativo. en vídeos o textos en movimiento.

Así pues, si quieres mejorar la visibilidad de tu negocio y optimizar la imagen de marca en favor del modernismo, te animamos a que busques a las mejores compañías en esta industria. Dichos paneles LED han evolucionado satisfactoriamente y cuentan con prestaciones de lo más variadas. Unos soportes que, además de ser útiles para el escaparate, también se emplean en el interior de las tiendas contemporáneas.

Usos de los tótems publicitarios a pie de calle

Si decides invertir en tótems publicitarios para dejarlos en la calle, es evidente que estamos ante una campaña de comunicación para aumentar el flujo de personas en el local. Desde estos soportes se pueden anunciar los productos más innovadores de la tienda, los servicios que te diferencian de los demás o una sucesión de imágenes atractivas para suscitar el interés de la audiencia.

Dejando de lado el marco publicitario, hay que señalar que también es posible emplear dichos soportes a modo de espacios informativos. Si quieres compartir algún dato de interés de tu negocio para así generar valor en tu público objetivo, esta es la mejor manera de hacerlo. Algo que, sin ser un anuncio, también se presenta como una estrategia de marketing competitiva.

Ahora bien, hagas lo que hagas, nada surtirá su efecto si inviertes en tótems mediocres y obsoletos. La tecnología avanza a un ritmo muy acelerado y conviene comprar los soportes más avanzados; así como renovar aquellos que ya tengan demasiados años y hayan sufrido los efectos de estar a la intemperie.

Tótems en el interior de los locales

Puede que las pantallas LED de exterior sean las más visibles y las que más llamen la atención; pero no son las únicas que puedes comprar para tu empresa. De hecho, son muchas las compañías que deciden colocarlas en el interior de la tienda para así generar un ambiente moderno en el local. Al hacerlo, quienes accedan al establecimiento en cuestión sentirán que están recorriendo pasillos caracterizados por la vanguardia tecnológica.

Asimismo, queremos comentar que las pantallas LED no solo son de utilidad de cara a los potenciales clientes, sino también sirven para cuidar de los empleados. Asegurar que tu plantilla se encuentre en un entorno cómodo cuando desarrolla su jornada es fundamental y, aunque no seas una tienda abierta al público, estos tótems son un buen método para decorar el espacio de trabajo.



Así que, si todavía no has invertido en estos soportes, te animamos a que lo hagas cuanto antes. Un punto de inflexión para la identidad de tu negocio, haciendo que todo tu futuro se ilumine al igual que lo hacen las pantallas LED.