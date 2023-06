Davinia explica qué diferencia una cocina de calidad premium de una estándar

Una de las estancias clave de un hogar es la cocina, ya que no solo se trata de un sitio donde se preparan los alimentos y se come, sino que es un punto de reunión para la familia o para quienes visiten la casa. Por esta razón, a la hora de diseñar estos espacios, es fundamental considerar los materiales, elementos y detalles que se utilizarán para lograr una cocina de alto nivel. Para ello, Davinia es una firma especializada en diseños premium, la cual ofrece desde el montaje de cocinas modernas con isla, hasta armarios y vestidores fabricados a medida.

Aspectos distintivos de una cocina de calidad premium Existen diferentes factores por los que una cocina puede considerarse de calidad premium. Entre ellos, no solo se encuentran los materiales y elementos con los que ha sido construida, sino también sus acabados, el diseño y la funcionalidad que brinda, entre otras cuestiones. De esta manera, uno de los aspectos distintivos de las cocinas de alta gama es contar con un mobiliario fabricado con materiales de primera calidad, con diseños atractivos y funcionales que brinden robustez y permitan un sencillo mantenimiento. Tal es el caso de las cocinas modernas con isla, las cuales pueden utilizar maderas clásicas para dar un toque rústico o emplear materiales novedosos para una mayor resistencia a los arañazos y abrasiones.

Por otra parte, una cuestión que no se puede dejar de lado es la tecnología, puesto que facilita la realización de diferentes tareas, además de dar una apariencia vanguardista a la estancia. Así, es posible incluir encimeras con inducción integrada solid surface para una mejor resistencia a las altas temperaturas y electrodomésticos inteligentes de última generación, entre otras innovaciones.

¿Cómo diferenciar una cocina de alta gama? Como espacio de reunión y de esparcimiento, la cocina puede ser utilizada para diversas actividades más allá de cocinar y comer. En este sentido, es un sitio donde se puede disfrutar con familiares y amigos, e incluso llevar a cabo diferentes labores como estudiar o trabajar. Por tales motivos, Davinia diseña cocinas modernas con isla y penínsulas en el centro de la estancia, distribuyendo las zonas de lavado, trabajo y almacenamiento alrededor de la misma. Para tal fin, la compañía recurre a una gran variedad de módulos, muebles y complementos de acuerdo con los gustos y necesidades de cada cliente, con el objetivo de aprovechar el área de forma óptima.

Al mismo tiempo, la firma cuenta con un equipo de decoradores e interioristas con amplia experiencia en la materia. Además, desde Davinia defienden la incorporación del arte en estancias como la cocina, para otorgarle la posición que se merece en un hogar.

Con showrooms en Madrid y Mallorca y un equipo internacional de profesionales, Davinia se ha consolidado como una de las empresas líderes en el diseño y montaje de cocinas premium.