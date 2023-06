Entrevista a uno de los fundadores de la agencia de marketing online Idital, Jorge Romero

Optar por una agencia de marketing online se ha convertido en una prioridad para las empresas de todos los tamaños y sectores. La significativa demanda de estas agencias las ha llevado a tener que crear estrategias únicas que les permitan a los clientes sobresalir entre la gran masa de negocios digitales de todo el mundo. El acelerado desarrollo de la digitalización también ha hecho que las compañías de marketing se enfrenten a muchos retos en la actualidad. Asimismo, las obliga a estar preparadas para los retos del futuro, lo cual es clave para mantenerse operativas en esta era de constantes cambios.

Jorge Romero, uno de los directores de la agencia Idital, especializada en el desarrollo de estrategias online, desarrollo de páginas web, tiendas online, estrategias de posicionamiento SEO y campañas de ADS, ofrece una entrevista para abordar estos temas y para hablar de todo lo relacionado con los servicios de su negocio.

¿Cuál fue la motivación para crear la agencia?

Idital nació en 2013, surgió como una agencia muy cercana y con un trato muy personal. Fue una decisión que tomamos Álvaro Romero y yo, Jorge Romero, como hermanos para el modelo de negocio que queríamos montar.

El principal concepto era aportar soluciones digitales profesionales a pymes para que pudieran dar un salto y poder llevar una estrategia definida por un equipo profesional, de una manera cercana y que se sientan que no pierden ningún tipo de control y saben perfectamente qué se está haciendo con su negocio.

Actualmente, hay muchas agencias de marketing digital debido al auge de la digitalización. En ese sentido, ¿cuál crees que es el valor diferencial de Idital que debería motivar a los emprendedores a acudir a sus servicios?

Sin duda, el valor diferencial de Idital es haber conseguido juntar la parte de profesionalidad con equipo especializado en los principales servicios que necesita un negocio: diseño web, tiendas online, posicionamiento SEO y campañas SEM, junto a la personalización y cercanía con nuestro equipo, involucrándonos para conseguir el crecimiento de su negocio.

Si a los clientes les va bien, a nosotros nos irá mejor, más inversión y una relación más duradera. A pesar de que es cierto que con el auge de la digitalización han aparecido muchas empresas en el sector, en nuestro caso contamos con 10 años de experiencia y con más de 500 proyectos trabajados.

¿Trabajáis con clientes de todas las áreas económicas u os enfocáis en algún sector específico? Cada cliente es diferente. ¿Qué hace el equipo de la agencia para adaptarse a las necesidades y requerimientos de cada uno de ellos?

No estamos centrados en ningún sector concreto, tenemos clientes de todos los sectores: médicos, transporte, educación, hostelería… lo importante no es conocer un sector en concreto, sino conocer cómo funcionan los negocios, saber cómo entender a su público objetivo y saber cómo conectar con ellos. Da igual si vendes un coche que un curso de formación. El cliente tiene unas necesidades y busca qué empresa es la que mejor conecta con él y la que va a satisfacer o solucionar su problema.

El paso más importante que hacemos en la agencia es “entender la preocupación de la empresa y de su cliente”. Cuando entendemos ambos puntos, solo tenemos que encontrar la manera de unir los lazos.

Lógicamente, no es una acción sencilla, pero gracias a la experiencia y al equipo que tenemos, lo conseguimos con cada cliente.

¿Qué hace la agencia para mantener relaciones a largo plazo con los clientes?

Lo más importante es conseguir que el cliente sepa que te necesita, que el trabajo que haces es bueno y nuestros clientes saben que, gracias al trabajo de Idital, están aumentando su facturación, cada vez aparecen más arriba en Google y reciben más llamadas y correos de posibles clientes.

Cuando un cliente ve que hace negocio, lo que invierte en la agencia pasa a un segundo plano, ya que ven como necesario seguir trabajando con nosotros y nuestro objetivo es conseguir que cada cliente obtenga mejores resultados cada año sin depender de invertir más.

Además, en nuestro caso, no existe ningún tipo de permanencia, un cliente puede marcharse cuando desee, solo trabajamos con clientes con los que ambas partes nos sintamos bien y veamos que el trabajo es beneficioso y que funciona.

En la presentación de la empresa se indica que la agencia prioriza aquellas acciones donde mayor éxito y crecimiento van a tener los proyectos de los clientes. ¿A qué se hace referencia?

Muy sencillo.

A nivel online podríamos hacer mil acciones: trabajar la web, gestionar las redes sociales, SEO, campañas de anuncios, mailing, incluso acciones presenciales, que poco a poco estamos haciendo alguna.

Tantas acciones traducidas en trabajo e inversión es mucho y la gran mayoría de las empresas no tiene el presupuesto para hacer una inversión tan grande.

Lo importante de una estrategia es ser constante, estar durante 1, 2 años invirtiendo en la estrategia, por ello que nos gusta “priorizar las acciones”. Empecemos por 1 o 2 acciones y vamos avanzando. Cuando hayamos escalado el negocio y esas 2 acciones ya funcionan “solas”, que consigas clientes recurrentemente, podremos hablar de otras acciones.

De esta manera, focalizamos los pasos, la inversión y controlamos el crecimiento del negocio.

¿Cómo se mide el éxito de las estrategias?

En euros. Si trabajamos una estrategia de posicionamiento, y conseguimos que aparezcan en el TOP 3 de Google, significa que van a tener visitas de posibles clientes que seguro acabaran enviando un correo pidiendo información.

Más sencillo, si inviertes 12.000 € al año (1.000 al mes) y facturas gracias a la web 20.000 € al año, ya tienes el éxito de que esa acción funciona, ahora vamos a hacer que el siguiente año con esos 12.000 € se conviertan en 30.000 €.

¿A qué retos crees que se enfrentan las agencias de marketing digital hoy en día?

El principal problema que nos vamos a encontrar las agencias de marketing digital es la especialización de los servicios. Cada día prestar un servicio a nivel profesional y que funcione, va a requerir mayores conocimientos técnicos. Por tanto, para prestar varios servicios a un nivel alto va a ser necesario varios perfiles en la agencia para poder prestar unos servicios de calidad.

Nuestro sector está en constante cambio, actualizaciones y novedades. Ahora mismo estamos encontrándonos con la aparición de la inteligencia artificial y seguro que en poco tiempo todas las agencias lo tendremos implantado para poder aportar servicios más eficientes.

¿Qué sectores deberían invertir más en marketing?

Todos. Ya sea por reconocimiento de marca o por conseguir clientes, todos los sectores deberían tener un planteamiento con una estrategia bien definida para asegurarse su posicionamiento de marca en el mercado.

Hoy puedes estar vendiendo mucho, pero eso no te asegura que mañana vayas a seguir vendiendo si no trabajas paralelamente a que el futuro cliente pueda encontrarte y querer que seas tú quien le prestes un servicio.

¿Cómo ves a Idital en 10 años?

Estamos haciendo un trabajo muy bueno, cada año estamos creciendo tanto en clientes, como en equipo como en facturación. Cada año prestamos mejores servicios y más completos.

Creo firmemente en el proyecto Idital y estoy seguro de que, en 10 años, Idital va a ser una de las principales agencias de marketing online de España.

La digitalización es imparable, por lo que tener presencia en Internet es imprescindible para subsistir en los mercados de forma rentable. Pero no solo se trata de vender productos y servicios de forma online, sino de contar con una estrategia efectiva que permita captar potenciales clientes y concretar ventas. En ese sentido, una de las opciones en España es acudir a Idital, donde han llevado al éxito a cientos de negocios gracias al trabajo en equipo y la atención personalizada.