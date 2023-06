Algunas de las mejores plataformas para dar clases online

Las clases particulares online han aumentado considerablemente durante los últimos 3 años. Y es que, desde la emergencia sanitaria de 2020, la formación en línea ha obtenido un auge sin precedentes. Esto representa una excelente oportunidad para que los profesores saquen mayor provecho de sus conocimientos, permitiéndoles dar clases a estudiantes de cualquier parte, sin estar limitados por un espacio físico. Pero la pregunta que muchos docentes se hacen es cómo dar clases online de forma efectiva, segura y con garantías. La respuesta a esta pregunta puede estar en dos de las mejores plataformas del momento en lo que a clases online se refiere: Tusclasesparticulares y Classgap.

Dos de las mejores plataformas para dar clases online Tusclasesparticulares y Classgap son ahora mismo dos de las mejores plataformas de clases online, no solamente para estudiantes, sino también para profesores. Ambas son excelentes y ofrecen una amplia variedad de ventajas a los docentes que quieren comenzar a impartir clases particulares a través de esta modalidad. Por ejemplo, en Tusclasesparticulares, el profesor puede anunciarse de manera gratuita, publicando un anuncio con su perfil de profesor particular, en un proceso que no tarda más de dos minutos. Después de esto, podrá recibir solicitudes por parte de estudiantes que quieran contactar con el profesor para agendar las clases. Todo esto mediante la mensajería instantánea de la propia plataforma. Por último, el profesor solo tendrá que concretar las clases con sus alumnos y comenzar a darlas.

Por su parte, en Classgap, el profesor cuenta con las mismas ventajas mencionadas en la plataforma anterior, pero con algunas diferencias y ventajas únicas. Por ejemplo, allí el profesor podrá elegir entre más de 100 materias disponibles en la que desee dar sus clases. A diferencia de Tusclasesparticulares, podrá dar las clases a través de la misma plataforma mediante un aula virtual. Además, a través de ella también podrá recibir sus pagos de manera segura y recibir asesoría cuando lo necesite.

Ventajas de dar clases online Al dar clases online a través de plataformas como estas, el profesor aumenta considerablemente su alcance a estudiantes en su ciudad, obteniendo mayores ingresos sin tener que salir de casa. Pero además de eso, en ellas, también encontrará una variedad de herramientas que facilitarán y mejorarán sus clases. Por ejemplo, contarán con pizarra digital, chat, edición colaborativa, herramientas para compartir videos. Adicionalmente, hay que mencionar que estas plataformas ofrecen este servicio de manera gratuita, sin comisiones, con la libertad de que el profesor ponga el precio que le parezca conveniente y proporcionándole acceso a una enorme cartera de estudiantes que ya hacen vida en ellas.

En definitiva, dar clases online, actualmente, es mucho más sencillo, fácil, seguro y rentable, si se aprovechan las ventajas que ofrecen dos de las mejores plataformas para ello, Tusclasesparticulares y Classgap. Para crear el perfil y comenzar a anunciarse a través de ellas, basta con acceder a su web correspondiente y rellenar el corto formulario que hay en cada una de ellas.