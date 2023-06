El vitiligo ocular puede tratarse con iridoplastia láser

Los avances de la ciencia favorecen cada día más a los pacientes con patologías difíciles de tratar. En el área oftalmológica, el conocimiento científico y la tecnología se han unido para hallar soluciones a enfermedades como el vitiligo ocular. Este es una manifestación de un problema autoinmune, consistente en la disminución de la producción de melanina en el organismo.

En la clínica oftalmológica Eyecos, ubicada en Barcelona, el doctor Pedro Grimaldos ofrece un tratamiento de iridoplastia láser para tratar las manchas blancas que surgen en el iris a consecuencia del vitiligo ocular.

Un equipo de profesionales con gran experiencia Con más de 30 años en el ejercicio de la oftalmología y gran experiencia como investigador, el doctor Grimaldos es el creador de la iridoplastia láser Neweyes para cambiar el color de los ojos. Además, descubrió que este procedimiento no quirúrgico, sencillo e indoloro también funciona para eliminar las manchas blancas que aparecen en el iris a causa del vitiligo. Aunque esta enfermedad no tiene cura a nivel general por ahora, el propósito de aplicar este tratamiento es mejorar la estética del ojo, para dar confianza y seguridad a los pacientes.

Pacientes de todo el mundo, sobre todo de Europa, América del Norte y América Latina, acuden cada año a Eyecos para despigmentar sus ojos, obteniendo colores como turquesa o azul, o dar solución al vitiligo y heterocromía ocular con gran éxito. El láser Neweyes es una invención que ha generado gran satisfacción entre los pacientes que acuden a Eyecos a tratarse con esta tecnología oftalmológica avanzada.

El desarrollo de la workstation Laser Neweyes se ha logrado con la creación de aplicaciones, escáner, analizadores, planificadores automatizados y láser 7G, para ofrecer al mundo una avanzada técnica que cambia el color del iris en pocos minutos, con refuerzo de una o dos sesiones más. La intervención es ambulatoria y su resultado es natural; además, el paciente no experimenta las complicaciones de las cirugías intraoculares.

Detalles de la recuperación La clínica Eyecos realiza un estudio exhaustivo de cada paciente para determinar si es candidato al Laser Neweyes. En el caso del tratamiento del vitiligo ocular, el doctor Grimaldos y su equipo realizan un trabajo preciso de cambio de color a más claro, eliminando el pigmento melánico de la cara anterior del iris, y así homogeneizar las zonas en las que se había perdido totalmente el pigmento.

Durante el proceso de recuperación, puede ocurrir una iritis transitoria, que desaparece de manera espontánea en poco tiempo. Asimismo, el paciente experimenta un leve enturbiamiento de la visión durante una hora tras cada sesión. Aunque los resultados varían en cada paciente, siempre se logrará una mejoría evidente con esta técnica segura y efectiva para tratar el vitiligo ocular.

Los interesados pueden solicitar más información sobre la intervención a través de la página web de la clínica.