Miriam Victoria da un giro en su carrera profesional con el lanzamiento de un nuevo programa

Miriam Victoria abandona la dirección del Canal 4 el pasado día 25 de abril, una semana antes del inicio de las campañas electorales.

En realidad, ella no considera que tome un nuevo rumbo, sino que retoma el rumbo original - como comenta amablemente en esa entrevista-.

Argumenta que este periodo en la dirección de Canal 4 Catalunya ha sido muy interesante para su enriquecimiento personal, y que durante estos meses ella asegura que ha aprendido muchísimo sobre el mundo de la comunicación, y que, además se lleva buenos amigos. Quiere aclarar, para evitar especulaciones, que su vinculación con la cadena ha sido totalmente satisfactoria y que siempre se ha sentido muy bien considerada.

Los motivos por los cuales se ha encontrado en esta tesitura, en la que ha tenido que elegir otro camino, es sencillamente por la coincidencia de un exceso de ofertas laborales que últimamente ha estado recibiendo como presentadora de televisión. No hay que olvidar que esta es su profesión real y la que venía ejerciendo estos últimos años, y, además, como ella misma se lamenta: “Desgraciadamente en esta vida no hay tiempo para hacer todo lo que a uno le gustaría”.

En estos próximos meses se irán viendo consolidar estos nuevos proyectos que impulsarán su imagen pública como comunicadora y embajadora de algunas marcas.

También aclara para los seguidores de su programa DEMODA, que se seguirá viendo en todos los canales actuales, incluido Canal 4, para la zona de Catalunya y Baleares.

Reciente estreno del programa DEACTUALIDAD presentado por el Padre Apeles Uno de los programas que se estrenó a principios de mayo es DEACTUALIDAD, donde Miriam Victoria debuta como copresentadora.

El programa está presentado por el polifacético y mediático Padre Apeles, y se trata de un programa basado en entrevistas a personajes destacados e influyentes a nivel social, político y cultural. Se trata de un total de 13 programas que se emitirán en Canal 4 desde mayo hasta junio todos los miércoles a las 22 horas.

Mayor difusión de su programa estrella DEMODA Miriam Victoria aprovecha, además, para comunicar que su programa DEMODA, el cual lleva presentando cerca de dos años, ahora se podrá ver también en toda la comunidad de Madrid a través de la tele, así como en algunos países de latino y centro América como Colombia, Argentina, Perú, Chile, México, Costa Rica y República Dominicana.