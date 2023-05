Un verano movidito en el Camp Nou

Se va acercando el verano y los equipos cada vez van pensando más en lo que va a suceder en los meses estivales. Es época de fichajes y de ilusiones, aunque no en todos los lugares se puede decir lo mismo. Es más, en Barcelona están ante uno de los veranos más complicados de los últimos años. Vamos a ver qué se puede esperar por Can Barça.



Una situación muy convulsa

Para los aficionados a las apuestas deportivas, el mercado de fichajes y ventas de los catalanes es un oasis. Hay tantos frentes abiertos que acertar es algo que va a exigir unas dosis de previsión que pocos poseen.



La reciente salida de Mateu Alemany no ha hecho más que agitar las aguas del ya movido río blaugrana. El director deportivo vino de la mano de Laporta y ha sido la pieza clave desde que llegó con actuaciones bastante celebradas y con una capacidad de dar seguridad a la entidad que es difícil de encontrar.

Pero Mateu ya ha dicho que se va y esto deja muchos frentes abiertos en las oficinas del Camp Nou. Es cierto que en su comunicado se asegura que trabajará durante el verano para los blaugranas, aunque es complicado imaginar a un profesional dedicado a dos equipos distintos en un sector tan competitivo como lo es el fútbol profesional.



Fichajes abiertos, ventas necesarias

En Barcelona, por mucho que los fichajes hagan ilusión, lo cierto es que hay que comenzar por vender. La plantilla no cumple con el Fair Play, lo que lleva a que LaLiga les obligue a rebajar en 200 millones de euros su masa salarial.



Por eso, las ventas y las reducciones de fichas son fundamentales. Jugadores como Raphinha, De Jong, Ansu Fati y Ferrán Torres están en el disparadero de cara a conseguir un buen pellizco con sus traspasos. Eso, por supuesto, va a devaluar la plantilla blaugrana que este año va a conseguir volver a ganar un título importante después de algunas temporadas para el olvido.



Pero, por supuesto, lo que quiere el aficionado son nombres nuevos. O no tan nuevos, ya que parece que el que más ilusión hace es Messi. La vuelta de astro argentino se presume complicada, aunque los indicios llevan a pensar que cada vez se está más cerca de conseguirla.



Si no fuera por los problemas económicos, Messi ya estaría firmado o, lo más probable, nunca habría abandonado el vestuario del Barça. Con todo, el argentino no puede ser el único en llegar, ya que la plantilla tiene necesidades en bastantes puestos como es el de lateral o el de delantero centro, una posición que solo puede ocupar actualmente Lewandowski.

En definitiva, salta a la vista que el mercado de verano va a ser de todo menos tranquilo para el Barça. Habrá que ver cómo encaran la nueva situación sin Alemany y si, finalmente, Messi vuelve a ponerse la camiseta blaugrana para terminar su carrera en el Camp Nou.