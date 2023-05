SwiftFlats, una opción de confianza para la gestión integral de inmuebles

Uno de los dolores de cabeza más frecuentes entre los dueños de una propiedad en alquiler es llevar cabo la gestión de inmuebles. Este proceso conlleva una serie de trámites, pagos y negociaciones que pueden llevar mucho tiempo y esfuerzo a los arrendadores.

En el País Vasco, una alternativa es delegar este trabajo a un equipo de profesionales del sector inmobiliario como SwiftFlats. Los profesionales se encargan de principio a fin de todo el proceso de gestión del inmueble con alquiler seguro, proporcionando a sus clientes dos beneficios importantes: seguridad y tiempo.

Gestión integral de los bienes inmuebles El sueño de todo propietario es encontrar un inquilino que respete el contrato, cuide la propiedad, pague en las fechas indicadas y no genere problemas en la comunidad de vecinos. Sin embargo, todos estos procesos requieren supervisión y seguimiento. Gracias a los avances en el sector inmobiliario, todos estos aspectos pueden delegarse a través de servicios como los que ofrecen SwiftFlats.

La empresa se ha convertido en un referente en gestión integral inmobiliaria, ya que ha conformado un equipo de profesionales en distintas áreas del sector de bienes raíces que se encargan de la gestión integral de las propiedades. Sus servicios abarcan desde las labores de restauración del inmueble, pasando por la promoción y negociación de la propiedad, hasta la entrega de las llaves al arrendatario.

Una tarea engorrosa para los propietarios son los cobros mensuales de las rentas. Pero esto ya no es un problema, porque SwiftFlats se encarga de pagar mensualmente al propietario la totalidad del alquiler sin demoras, ya que ellos agilizan el pago con los inquilinos. De este modo, ofrecen protección contra los impagos, garantizando la máxima satisfacción de sus clientes.

Control digital de la gestión de alquiler de inmueble Aunque SwiftFlats se ocupa de todo lo necesario en la gestión del inmueble en alquiler, esto no significa que el arrendador sea ajeno a todo lo que ocurre en su propiedad. Por el contrario, la compañía, en su compromiso por brindar transparencia y seguridad, dispone de una aplicación en la cual sus clientes pueden ver quién es el inquilino que está en su propiedad, acceder a descargar el contrato de arriendo y supervisar los pagos de las rentas. Asimismo, podrá tener un informe detallado de desperfectos que puedan ocurrir en la estancia, durante el tiempo que tenga alquilado su inmueble.

A diferencia de las inmobiliarias tradicionales, que pueden tardar aproximadamente 40 días en alquilar un piso. La empresa asegura que sus servicios tardan una media de 13 días. Además de obtener un 15 % más de rentabilidad que otros agencias del mercado.

En definitiva, a la hora de alquilar un inmueble en el País Vasco, los servicios de la empresa inmobiliaria SwiftFlats se convierten en una opción recomendable, porque son una alternativa eficiente, tecnológica y segura que garantiza una gran tranquilidad a los propietarios.