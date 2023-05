Adoptar perros en Valencia de forma segura y responsable

El abandono de animales representa una de las acciones más inhumanas que existen, y en los últimos años la cantidad de casos ha aumentado a niveles nunca vistos en la historia, especialmente, en territorio el español.

Una de las alternativas más efectivas para combatir el maltrato y abandono animal es la adopción, ya que a través de este mecanismo no solamente se reducen las estadísticas, sino que se consigue combatir la sobrepoblación animal, un problema de salud pública que impacta en todo el mundo.

En el sitio online de Miwuki Pet Shelter se puede adoptar de forma responsable y segura, siendo la adopción de perros en Valencia una de sus principales posibilidades.

La importancia de adoptar para reducir las estadísticas de abandono y sobrepoblación animal La tasa de abandono de animales en España es una de las más altas de Europa, con alrededor de 285.000 perros y gatos recogidos al año por protectoras, de acuerdo a las cifras que surgen del estudio “Él nunca lo haría 2022” de la Fundación Affinity. Además, según este informe, en 2021, los centros de recogida albergaron a un total de 167.656 perros (un aumento del 3,5 % en comparación al año 2020).

Teniendo en cuenta estos números, quedarse de brazos cruzados ya no es una opción. Es por ello que desde Miwuki Pet Shelter entienden que la mejor opción para combatir esta realidad es promoviendo la adopción responsable, debido a que desde el análisis realizado por Fundación Affinity se desprende que el destino de los animales abandonados es el de una nueva familia que decide adoptarlo.

Con la adopción se le otorga una nueva oportunidad al animal y, a su vez, se consigue reducir la sobrepoblación animal, un problema de salud pública que perjudica no solo a las mascotas, sino también a los seres humanos.

La provincia de Valencia es una de las más afectadas por el abandono animal De acuerdo a un informe de Miwuki Pet Shelter, la provincia de Valencia se ubica tercera en el listado de las ciudades españolas con mayor cantidad de perros abandonados, siendo un total de 2734 (el análisis se realizó hasta el mes de febrero del 2022).

Ante este escenario, resulta clave ofrecer respuestas rápidas y efectivas que permitan reducir las estadísticas que impactan en este distrito. Es por ello que los espacios dedicados a contener y preparar a los animales para una segunda oportunidad en la vida son cada vez más necesarios.

En estos lugares, los perros están desparasitados, esterilizados y con todas sus vacunas al día. También cuentan con microchip y condiciones de higiene óptimas para que el traslado a su nuevo hogar se realice lo más rápido posible sin complicaciones.

La acción de adoptar perros salva vidas, en medio de un contexto con altas tasas de abandono, maltrato y sobrepoblación animal.