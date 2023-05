Superar un diagnóstico de fagofobia, miedo a tragar, con el Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia

En los últimos años, los problemas que se relacionan con la salud mental han crecido de forma considerable. Entre las patologías que más preocupan se encuentra la fagofobia, el miedo irracional a comer o a ahogarse con alimentos.

Teniendo en cuenta que la fagofobia provoca consecuencias graves en la salud de una persona, resulta clave generar las herramientas necesarias para reducir la cantidad de casos que existen. Este es el trabajo que realizan desde el Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia, a través del programa “Supera tu miedo a tragar”.

El programa integral de Sara Navarrete como tratamiento para combatir la fagofobia El Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia, que tiene como directora a la profesional Sara Navarrete, ofrece un tratamiento específico para combatir la fagofobia.

El objetivo que se proponen desde esta institución es acompañar mediante un equipo de especialistas a la persona durante todo su proceso de cambio, afrontando cualquier dificultad o desafío que se presente en el camino.

Este abordaje integral es para aquellos que no pueden comer por el temor a tragar, para los que están solos y nadie termina de comprender lo que significa la patología, y también para quienes desean recuperar su vida social anterior a la aparición de la fagofobia.

Con “Supera tu miedo a tragar”, los pacientes logran estabilizar sus ritmos de alimentación, romper con los esquemas mentales que influyen en la fobia a tragar y dejar atrás el aislamiento social que produce la enfermedad (vuelven a salir a comer con amigos y familia).

La metodología de trabajo de “Supera tu miedo a tragar” y sus 4 módulos El programa “Supera tu miedo a tragar” tiene una duración de 3 meses y consta de sesiones individuales online, para quienes no residen en España, y presencial, para los que se encuentran en territorio español.

El tratamiento, que incluye un curso online sobre fagofobia el cual contiene vídeos y hojas de ejercicios que ayudan superar la patología, cuenta con 4 módulos de trabajo que permiten alcanzar avances importantes entre las diferentes sesiones. También incluye una clase magistral mensual en vivo dictada por especialistas.

Los 4 módulos son la esencia del programa. A través del primero se trabaja el cambio de mentalidad con el objetivo de comprender cuáles fueron los motivos que provocaron la fagofobia y qué estrategias se pueden implementar para afrontar el problema.

En el segundo, se trabajan una serie de técnicas para comenzar a tragar y a beber sin ansiedad.

Por su parte, el tercer módulo se centra en recuperar la capacidad de comer y beber de manera normal sin presiones ni miedos, mientras que el cuarto y último paso se basa en mantener estos cambios a largo plazo.

La fagofobia es una enfermedad en la que, desgraciadamente, el número de casos que se producen en todo el mundo no para de crecer. Para poner freno a esto y recuperarse de un diagnóstico como este, una opción eficaz para los pacientes y sus familias es recurrir al programa “Supera tu miedo a tragar” del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia.