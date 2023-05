La directora de El Perro Feliz Madrid Centro habla sobre el valor diferencial de sus servicios

Aunque la presencia de las mascotas en el seno de las familias ha sido una constante durante siglos, hoy en día ocupan un lugar fundamental, considerándose como un miembro de las mismas.

Para organizaciones como el National Institutes of Health, los animales de compañía, particularmente los perros, han alcanzado este estatus gracias a su capacidad de proporcionar tiempo de calidad y de acompañar en situaciones emocionalmente difíciles, como episodios de duelo, depresión o ansiedad. Es por esto que, para evitar que el perro sufra durante las ausencias prolongadas de sus familias, la compañía de cuidado de animales de compañía y bienestar canino El Perro Feliz ha desarrollado un completo programa de hospedaje, en el que se espera que el perro se sienta como en su propio hogar.

Beatriz Fernández explica a continuación cómo logró convertir su pasión por los animales en su forma de ganarse la vida, gracias a una idea de negocio innovadora que actualmente entusiasma a personas de todo el país.

¿Quién es Beatriz Fernández?

Soy una persona entusiasta, con pasión por los animales, con ganas de aprender y, sobre todo, de emprender y cumplir mi sueño: poderme dedicar a lo que más me gusta.

¿Por qué decidiste emprender en el sector de los animales de compañía?

Qué mejor que emprender para mi pasión; me encanta tratar con perros y gatos, disfruto teniendo contacto con animales. Además, es un sector que está en auge, cada año aumenta el número de familias que deciden incorporar a su vida un animal de compañía, por eso lo consideré como una gran oportunidad.

¿Qué es El Perro Feliz Madrid Centro y qué servicios ofrece?

Somos una empresa española de cuidadores de mascota profesionales que ofrece una alternativa personalizada de hospedaje canino, paseos caninos y cuidado de gatos en su propio domicilio.

"No nos gustan las jaulas, ofrecemos el calor de un hogar". Uno de nuestros cuidadores hospedará a la mascota en su propio domicilio, ofreciéndole las comodidades, el confort y el calor de su propio hogar durante la ausencia de su familia, garantizando un servicio personalizado e integral que incluye entrega y recogida a domicilio.

¿Qué es lo que os diferencia sobre el resto de empresas del sector, según la experiencia de vuestros clientes?

Nuestro equipo está formado por cuidadores profesionales, formados específicamente para ofrecer el mejor cuidado posible para cada mascota. Ofrecemos el calor de nuestros hogares, una excelente opción para el hospedaje de este mejor amigo. Además, estamos en continuo contacto con cada cliente mediante fotos y vídeos, para que compruebe por sí mismo el estado de su mascota durante su ausencia.

Cómo emprendedora, ¿qué destacarías del modelo de negocio de El Perro Feliz y de su propuesta de valor?

Me parece la mejor manera de emprender un negocio propio, con muchas facilidades desde la central, formando desde cero para que podamos ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haciendo lo que más nos gusta.

¿Qué previsiones tienes para estos próximos meses y qué consejo le darías a aquellos que tienen animales de compañía en casa y que estén organizando ya sus viajes y escapadas de verano?

El Perro Feliz Madrid Centro ha abierto sus puertas con mucha fuerza, integrándose en el mercado desde el principio y creciendo a medida que los dueños de mascotas optan cada vez más por buscar calidad en cuanto a los cuidados y el bienestar de sus perros y gatos.

Aquellos que ya estén organizando sus viajes para este verano y quieran disfrutar de sus vacaciones sin tener que preocuparse por cómo va a estar su mejor amigo, que no duden en contactar con El Perro Feliz, donde garantizamos que su mascota se sentirá como en casa, con el calor de un hogar. Además, para los más previsores, si realizan su reserva antes del 1 de julio, introduciendo el código #Regalo en su reserva online a través de la web de El Perro Feliz, les regalaremos el ebook 10 claves para educar a tu perro correctamente, una lectura útil, amena y muy interesante que amenizará sus vacaciones.

El Perro Feliz se ha convertido en uno de los referentes de hospedaje para mascotas y cuidado animal a nivel nacional gracias a su formato de franquicia, una oportunidad para aquellos emprendedores interesados en formar parte de un modelo de negocio único y en hacer de su pasión la posibilidad de adquirir más y mejores ingresos.

Por otra parte, Fernández extiende la invitación a los interesados en conocer el servicio de cuidadores y en dejar en manos de profesionales a uno de los miembros más importantes de su familia. Accediendo a la página web de El Perro Feliz, podrán solicitar más información sobre su programa de cuidado animal.