El alcalde de Bujaraloz recibe el Premio Mundial a la Excelencia Cívica 2023

Tras la zozobra del resultado de las elecciones municipales del 28 M y los momentos de crispación y críticas y demasiados titulares sobre el futuro del mundo político, quizás cabe destacar una noticia que pone algo de cordura en este ambiente de suposiciones y futuribles.

Esta noticia, en mi humilde opinión, es especialmente trascendente en un mundo en donde lo oscuro ha primado y es que un alcalde de una de las poblaciones importantes de Aragón y con responsabilidades políticas más allá de su municipio ha sido destacado con un prestigioso Premio Mundial a la Excelencia Cívica “Cesar Vallejo” promovido por más de 140 países del mundo y por diferentes organismos presididos por el propuesto dos veces al Premio Nobel Dª Carlos Hugo Garrido Chacen , presidente de la UHE.



Hablamos de Dº Darío Villagrasa Villagrasa, que a pesar de su juventud ya sido elegido a esta modalidad de este prestigioso premio mundial, pues ha demostrado con su trabajo y compromiso que es posible alcanzar grandes resultados para el beneficio de toda una comunidad y de la sociedad.

Hoy, la población aragonesa es un referente y un ejemplo para todo un país y una muestra clara de lo que los líderes locales pueden lograr cuando toman las responsabilidades a su cargo. Esta distinción lo destacan a él y a su municipio como líderes en responsabilidad social y transparencia en la gestión del gobierno. El honor al señor Villagrasa es el resultado de su liderazgo íntegro como alcalde de Bujaraloz durante su legislatura. Su dedicación a la atención de las necesidades y preocupaciones de sus ciudadanos ha transformado radicalmente su localidad. Durante su mandato, Bujaraloz ha sido reconocida en todo el mundo por sus políticas públicas innovadoras que han conducido al desarrollo de mejores prácticas de gobierno en cuestiones tan importantes como la igualdad de género, derechos humanos, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción. Además de ser reconocido por este premio internacional, el señor Villagrasa también es un firme defensor de los derechos de los refugiados, implementando varias políticas de ayuda y fomentando la inclusión social mediante programas comunitarios. Ha logrado establecerse como un estadista progresista que defiende una democracia inclusiva y transparente. Bajo su liderazgo, Bujaraloz está experimentando un rápido desarrollo económico y social que ha contribuido a que este municipio sea destacado por su pluralismo político, su compromiso social y sus esfuerzos por atender las necesidades de los ciudadanos. El Premio Mundial a la Excelencia Cívica significa para él y para su municipio el reconocimiento mundial por sus éxitos y esfuerzos en favor del bienestar común.

Dario Villagrasa tuvo como prioridad la mejora de los servicios municipales y la generación de empleo para incrementar la prosperidad de la localidad. Él dividió su programa en varias líneas de acción que incluían mejoras significativas en materia de seguridad ciudadana, promoción del turismo, inversión en infraestructuras sanitarias, transferir competencias y dotar a entidades públicas de nuevas herramientas, desarrollo económico local y renovación urbana. Las reformas realizadas por el alcalde Darío Villagrasa en el ambiente social, económico y político de Bujaraloz han sido consideradas espectaculares.

De hecho, es precisamente su compromiso con los derechos humanos, los derechos cívicos y el desarrollo sostenible lo que le valió el galardón a la excelencia mundial cívica. Este prestigioso premio reconoce los esfuerzos singulares a nivel nacional e internacional para promover valores cívicos positivos entre las personas.

No sólo cabe destacar su trabajo como alcalde, sino que lo ha sabido traspasar a sus responsabilidades políticas como Diputado en Cortes del Partido Socialista en Aragón y portavoz de la Comisión Institucional de las Cortes.

Darío Villagrasa tuvo como prioridad la mejora de los servicios municipales y la generación de empleo para incrementar la prosperidad de la localidad. Él dividió su programa en varias líneas de acción que incluían mejoras significativas en materia de seguridad ciudadana, promoción del turismo, inversión en infraestructuras sanitarias, transferir competencias y dotar a entidades públicas de nuevas herramientas, desarrollo económico local y renovación urbana. Las reformas realizadas por el alcalde Darío Villagrasa en el ambiente social, económico y político de Bujaraloz han sido consideradas espectaculares.

Nació en 1992, graduado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y con un Master en Gestión de Políticas y Programas Culturales de la misma. Con apenas 16 años, en el año 2008, ya fue el Director del Festival de Cine de Bujaraloz hasta el año 2015 y destaco por darle nombre y prestigio dentro del panorama cultural de Aragón y dentro de España.

Me hago una pregunta: ¿Por qué no nos hacemos eco de estas realidades y nos centramos en otras que buscan la crispación y la división?