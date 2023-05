Dónde y por qué realizarse una marcación mandibular, de la mano de Cecilia Arthur

Gracias a los avances de la ciencia, los tratamientos estéticos se han convertido en un tipo de intervención con gran aceptación a lo largo de la última década. Cada vez más personas apuestan por realizarse alguna operación, para lucir mejor y obtener mejoras que ayuden a prolongar el cuidado del cuerpo de una manera atractiva. En este sentido, la marcación mandibular se posiciona como uno de los tratamientos mínimamente invasivos más solicitados, que mejora la apariencia del rostro de forma considerable.

En Madrid, la Dra. Cecilia Arthur se especializa en este tipo de intervenciones, a la vez que se dedica a resaltar las particularidades de cada persona, lo cual se conoce como belleza única y personal.

¿En qué consiste la marcación del arco mandibular? Tener un rostro simétrico y bonito puede ser algo subjetivo, pero también hay tratamientos reales que ayudan a mejorar las formas que esta parte del rostro posee, y no se trata de operaciones muy complejas ni traumáticas.

La técnica para la marcación del arco mandibular aplica ácido hialurónico (hidroxiapatita cálcica), lo que ayuda a delinear y fijar una posición de la mandíbula que genera una forma más armónica y simétrica.

La inyección de hidroxiapatita cálcica, seguida por una serie de masajes que ayudan a esparcir el compuesto en la zona de la mandíbula, contribuye a rellenar depresiones, primer paso de una serie de modificaciones que el organismo comienza a producir y que tiene por resultado la generación de formas más estéticas y delineadas en esta parte del rostro.

La Doctora Cecilia Arthur se especializa en este tipo de tratamientos, que se aplican en sesiones que no requieren más de 15 minutos, y tienen una duración aproximada de un año y medio. Gracias a anestésicos de aplicación externa, se completa un conjunto de intervenciones que no ofrece mayores dificultades para el paciente, al tratarse de procedimientos mínimamente invasivos.

¿Cuáles son las ventajas de acudir a un especialista? La seguridad es un aspecto principal en este tipo de tratamientos. Es por ello que cuando se trata de una cirugía estética, lo más conveniente es acudir a los servicios de médicos que sean especialistas, aquellos que mejor se desempeñan en esa actividad.

La Dra. Cecilia Arthur lleva diez años realizando intervenciones con propósitos estéticos, habiendo realizado posgrados que avalan la trayectoria y formación de esta profesional en diversos tipos de operaciones.

Con planes de financiación que hacen accesible este tipo de intervenciones a todo tipo de presupuestos, la clínica de esta especialista se convierte en una opción segura y confiable para llevar adelante un tratamiento que ayuda a mejorar el aspecto visual, lo que repercute en la imagen, autoestima y estado de ánimo general de cada paciente.