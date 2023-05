¿Qué ventajas tienen las gestorías en línea?

Todo aquel que quiere emprender sabe lo complejo que es el papeleo en España, ya que incluso los pequeños autónomos se ven desbordados por las exigencias de las distintas administraciones. Por eso, lo mejor es buscar una Gestoría online para empresas antes de comenzar a hacer negocios, la cual nos ayude con los documentos, declaraciones, Hacienda o la Seguridad Social, organismos que terminaremos conociendo bien si somos emprendedores.

Una gestoría por internet aporta varias ventajas sobre las tradicionales

Hasta no hace demasiado tiempo, lo normal era escoger una asesoría del barrio, una a la que pudiésemos acudir de forma física a llevar documentos, pero esto ha cambiado y han salido muchas gestorías online, las cuales se han consolidado por sus ventajas sobre las tradicionales.

Ahorran mucho tiempo

Para trabajar con una gestoría de las de toda la vida tenemos que desplazarnos hacia sus oficinas, con lo que eso supone en las grandes ciudades. Además, puede que los asesores estén ocupados, nos pedirán que llevemos cita, etc.

Esto no ocurre con las que hacen el trabajo online. Subimos lo que nos pidan a sus plataformas y ellos se encargan de todo sin que tengamos que verlos en ningún momento. De hecho, cuando la empresa vaya avanzando y adquiramos experiencia, apenas hablaremos con ellos si no surge ningún inconveniente.

La confidencialidad es mayor

A muchos usuarios de gestorías les preocupa su privacidad. En las más pequeñas no es raro que otras personas que están esperando escuchen las consultas que hacemos o los problemas que tenemos, algo que no es agradable.

Otra ventaja de estos servicios online es su confidencialidad y discreción. Al hacerlo todo a través de la red, solo la persona interesada sabe cómo está nuestro negocio, lo que ganamos, si tenemos alguna multa, etc.

Se eliminan las barreras geográficas

Lo que para alguien de la ciudad puede ser una pequeña pérdida de tiempo, en el caso de aquellos que viven lejos de los centros urbanos es un inconveniente serio. Dicho de otra manera, una gestoría online consigue romper las barreras geográficas, por lo que los que residen en zonas rurales alejadas, no van a tener problema alguno a la hora de contratar sus servicios, a la vez que evitan desplazamientos que les pueden suponer horas.

Son más económicas

El precio es muy importante con el fin de decantarse por una gestoría, ya que es algo que se paga mes a mes todos los años.

Así, y por norma general, las asesorías online suelen ser más económicas que las “físicas”, puesto que se ahorran el local y todos los costes asociados a él, pudiendo ofrecer servicios de calidad a precios más asequibles.

Nos dan la posibilidad de encontrar ayuda especializada

Hay determinados tipos de negocios que muchas gestorías no conocen bien. De ese modo, si vivimos en una ciudad pequeña, es posible que no sepan muy bien cómo llevar las cuentas de un influencer o de un autónomo que vive de la publicidad en Google.



Al no tener que residir cerca de ellas, las gestorías que trabajan a través de la red nos permiten poder elegir, es decir, encontrar una asesoría que entienda nuestro negocio aunque esté a cientos de kilómetros de casa.