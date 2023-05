“Europa Europa”: la reveladora historia de un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial

Filmin estrena el próximo jueves 1 de junio, en exclusiva en España, "James Ivory, el largo viaje", un documental profundamente personal del oscarizado y reconocido director de "Una habitación con vistas", "Lo que queda del día", y guionista de "Call me by your name". La película recupera material inédito que Ivory grabó durante un largo viaje a Afganistán, en 1960, y lo usa como telón de fondo para contar su propia historia.