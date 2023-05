Si se tienen trastornos y síntomas menopausia, ¿a quién y por qué acudir a un especialista?

La menopausia es un proceso por el que la mujer atraviesa cuando supera la edad de 50 años.

Si bien resulta una etapa fisiológica inevitable, muchas mujeres desconocen cómo actuar y a quién acudir para reducir los efectos que producen los síntomas de la menopausia.

Esta es la tarea que se propone el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, mediante su espacio web dedicado a orientar e informar al público femenino sobre las consecuencias y trastornos que sufre la mujer en esta etapa.

La FEEM y la AEEM como fuentes de consulta ante trastornos de menopausia Por el surgimiento de las redes sociales y también por tratarse de un tema de alcance internacional, la desinformación sobre los trastornos que genera la menopausia ha aumentado en los últimos años. Ante este escenario, diferentes asociaciones científicas que se especializan en el cuidado de la mujer multiplicaron sus esfuerzos por comprobar información que permita mejorar la calidad de vida en etapa de menopausia.

En este sentido, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y la Fundación de España para el Estudio de la Menopausia tienen la palabra autorizada sobre el tema, siendo espacios acreditados para la formación de especialistas en el país. En la actualidad, el Presidente de la FEEM es el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, quien además fue presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM).

Sus trabajos resultan fundamentales para aquellas mujeres que desean conocer cómo reaccionar ante los trastornos que provoca este proceso. Este especialista busca brindar las herramientas necesarias para que la mujer pueda superar los síntomas de la menopausia de la mejor manera posible.

Los principales síntomas que provoca la menopausia y cómo hacer para reducir su impacto Durante la menopausia, suelen aparecer ciertas dificultades que afectan la vida cotidiana de las mujeres. Los síntomas más comunes son las sofocaciones, la sudoración nocturna, los trastornos del sueño, la sequedad vaginal y la depresión.

Las sofocaciones suelen presentarse como sensaciones de calor en la parte superior del pecho y la cara. Algunas mujeres lo sufren de manera aislada y otras varias veces en un mismo día. La mejor forma de contrarrestar los sofocos y la sudoración nocturna es mantener una temperatura ambiental baja, evitar las bebidas calientes, no fumar y vestirse en capas para quitarse la ropa con mayor facilidad.

Los trastornos del sueño generan problemas para dormir, debido a que no permiten descansar con normalidad, lo que provoca cambios de humor e irritabilidad. El Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara recomienda irse a dormir y levantarse a la misma hora todos los días, eliminar el consumo de cafeína tras el atardecer y no ingerir alcohol en grandes cantidades.

Dentro del mundo de internet, circula mucha desinformación malintencionada sobre la menopausia. Por eso, el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara busca despejar las dudas que surjan, teniendo como fuentes de consulta la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y la Fundación Española para el Estudio de la Menopausia.