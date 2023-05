El X Salón de los Grandes Blancos de España abre sus puertas en Madrid, el lunes 29 de mayo

Los Grandes Vinos Blancos con sus diferentes variedades y zonas climáticas, tienen la personalidad suficiente como para presentarse solos, dando una idea global del enorme potencial de estas elaboraciones.

Es lo que lleva demostrando este salón que celebra ahora su décima edición, siendo el único salón de vinos de estas características que se celebra en España. En definitiva, un foro en el que los mejores vinos blancos sean los únicos protagonistas y un punto de encuentro con los colectivos profesionales que intervienen de manera decisiva en la cadena de valor del producto.

BODEGAS PARTICIPANTES:

Abadía Retuerta (D.O.P. Vinos de Pago) - MESA 1

Alma Carraovejas (Varias D.O's) - MESA 15

Altos de Rioja (D.O.Ca. Rioja) - MESA 33

Arínzano (D.O. Pago de Arínzano) - MESA 4

Avelino Vegas (D.O. Rueda) - MESA 30

Beronia (D.O.Ca. Rioja) - MESA 18

Bodega El Grifo (D.O. Lanzarote) - MESA 7

Bodegas Altos de Torona (D.O. Rías Baixas) - MESA 12

Bodegas Arzuaga (D.O. Ribera del Duero) - MESA 26

Bodgeas Aura (D.O. Rueda) - MESA 17

Bodegas Baigorri (D.O.Ca. Rioja) - MESA 9

Bodegas Emilio Moro (D.O. Ribera del Duero) - MESA 35

Bodegas Granbazán (D.O. Rías Baixas) - MESA 9

Bodegas Irache (D.O. Navarra) - MESA 33

Bodegas José Pariente (D.O. Rueda) - MESA 14

Bodegas Martín Códax (D.O. Rías Baixas) - MESA 37

Bodegas Montecillo (D.O.Ca. Rioja) - MESA 5

Bodegas Osborne (D.O. Jerez - Xérès - Sherry) - MESA 5

Bodegas Protos (D.O. Ribera del Duero) - MESA 10

Bodegas Ramón Bilbao (D.O.Ca. Rioja) - MESA 6

Bodegas Remírez de Ganuza (D.O.Ca. Rioja) - MESA 36

Bodegas Terras Gauda (D.O. Rías Baixas) - MESA 27

Bodegas Zifar (D.O. Ribera del Duero y D.O. Rueda) - MESA 33

Ca N’Estruc (D.O. Catalunya) - MESA 28

Condes de Albarei (D.O. Rías Baixas) - MESA 2

CVNE (D.O. Ca. Rioja) - MESA 19

Enate (D.O. Somontano) - MESA 13

Entrecanales Domecq e Hijos (Varias D.O's) - MESA 41

Feliz Compañía Vinícola (D.O. Ribera del Duero) - MESA 20

González Byass (D.O. Jerez - Xérès - Sherry) - MESA 18

Grupo Príncipe de Viana (Varias D.O's) - MESA 24

Javier Sanz Viticultor (D.O. Rueda) - MESA 8

Juvé y Camps (D.O. Cava) - MESA 16

Lagar de Cervera (D.O. Rías Baixas) - MESA 29

Las Moradas de San Martín (D.O. Vinos de Madrid) - MESA 13

Laus (D.O. Somontano) - MESA 13

Mar de Frades (D.O. Rías Baixas) - MESA 6

Marqués de Cáceres (D.O.Ca. Rioja) - MESA 34

Marqués de Murrieta (D.O.Ca. Rioja) - MESA 39

Marqués de Riscal (D.O. Rueda) - MESA 3

Masaveu Bodegas (Varias D.O's) - MESA 21

O Luar do Sil (D.O. Valdeorras) - MESA 40

Pago de Cirsus (D.O. Navarra y D.O. Pago Bolandín) - MESA 33

Pazo Baión (D.O. Rías Baixas) - MESA 2

Pazo de Barrantes (D.O. Rías Baixas) - MESA 39

Pazo Pegullal (D.O. Rías Baixas) - MESA 23

Pazos de Lusco (D.O. Rías Baixas) - MESA 18

Sant Josep Vins (D.O. Catalunya) - MESA 38

Valquejigoso (Sin D.O.) - MESA 25

Vilarnau (D.O. Cava) - MESA 18

Vins Miquel Gelabert - Mallorca (D.O. Pla i Levant) - MESA 11

Viñas del Vero (D.O. Somontano) - MESA 18

Viñas Familia Gil (Varias D.O's) - MESA 31

Viñedos de La Alcarria / Altos de Pioz (Vino de la Tierra de Castilla) - MESA 32

Vinya Alforí (D.O. Valencia) - MESA 22

El X Salón de los Grandes Blancos de España Hotel Intercontinental, Madrid Pº de la Castellana, 49 Salón Plata Horario Mañana: De 12:00 a 15:00 horas Horario Tarde: De 17:00 a 20:30 horas