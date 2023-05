La tecnología en la gestión de visados, clave para la seguridad del país

La tecnología ocupa una parte importante de la vida de las personas, de sus negocios y, sobre todo, de su seguridad. Los avances en este campo, así como sus aplicaciones, son fundamentales para el progreso y la seguridad de un país.

Para VFS Global, tan importante es ofrecer una excelente experiencia de usuario, con entornos intuitivos y eficientes, como garantizar la máxima seguridad de la información, tanto para el solicitante del visado como para el país al que viaja.

VFS Global gestiona únicamente los aspectos administrativos y no judiciales del proceso de solicitud de visado

La expedición de visados y las operaciones de las misiones diplomáticas son responsabilidad exclusiva de los respectivos gobiernos soberanos. Sin embargo, como organización, va un paso por delante en línea con la visión digital de la empresa. Como resultado, se han ampliado las competencias clave de gestión, se han asignado recursos específicos para seguir desarrollando el comercio electrónico y las ofertas digitales, y se ha reforzado la protección de datos y el cumplimiento de la seguridad de la información. Dado que el comportamiento de los clientes está cambiando y cada vez se sienten más cómodos con los canales en línea y alternativos, es fundamental encontrar el equilibrio entre una gran experiencia del cliente y una plataforma segura y que cumpla las normas.

La protección de datos y la seguridad de la información son dos funciones críticas, por lo que las empresas deben ofrecer los más altos niveles de ciberseguridad a nivel de endpoint y la implementación de herramientas avanzadas de descubrimiento y cumplimiento de la PII para garantizar que los datos permanezcan protegidos durante todo su ciclo de vida.

Dejando a un lado la parte de ciberseguridad, que es un requisito imprescindible, y poniendo el foco en el usuario, he aquí algunos ejemplos de cómo la tecnología está haciendo frente a la evolución del comportamiento de los consumidores y al aumento de sus expectativas:

Personalización

La comunicación empresarial convencional ha cambiado radicalmente. Ahora, las empresas recopilan y analizan los datos de sus clientes con ayuda de la tecnología para personalizar sus mensajes. Por ejemplo, si compra con frecuencia en una tienda de ropa en línea, puede obtener recomendaciones de productos a medida basadas en sus compras anteriores.

La personalización va más allá de las comunicaciones de marketing. Las empresas pueden utilizar la tecnología para personalizar sus productos y servicios para clientes específicos. Por ejemplo, en VFS Global lanzamos servicios como Visa At Your Doorstep (VAYD), que permite a los solicitantes reservar toda la experiencia del visado en sus casas u oficinas. Asimismo, el servicio Digital Document Check (DDC) permite a los clientes verificar los documentos del visado antes de acudir a un centro de solicitud de visados, lo que hace que la experiencia sea menos lenta y menos estresante.

Cada vez se utilizan más los modelos de suscripción

Si las marcas reevaluaran sus estrategias interactivas para crear experiencias únicas adaptadas a los medios digitales, mejorarían sus resultados. Incluso las empresas tradicionales pueden organizar eventos online en directo que atraigan a personas de todo el mundo y amplíen exponencialmente el alcance de su audiencia. Al ofrecer alternativas de suscripción para sus productos o servicios, mantener a los clientes y mejorar su relación con su empresa, puede convertir las compras únicas en recurrentes. Los modelos de negocio basados en suscripciones tienen potencial para un rápido crecimiento, una extraordinaria comodidad para el consumidor y viabilidad a largo plazo. Estos modelos ofrecen a las empresas un conocimiento a largo plazo de sus clientes mediante la utilización de los datos obtenidos de los abonados.

Comodidad y rapidez

Gracias a la tecnología, los clientes pueden comunicarse ahora con las empresas con más eficacia que nunca. Los productos pueden pedirse directamente en línea y entregarse en la puerta de los clientes. Además, las empresas pueden utilizar aplicaciones móviles para acelerar el proceso de compra y ofrecer asistencia al cliente.

Además, los consumidores de hoy en día esperan respuestas rápidas y un servicio eficiente. Las empresas pueden automatizar varias operaciones y responder a los clientes más rápidamente con el uso de la tecnología. Por ejemplo, los chatbots pueden responder al instante a las preguntas más frecuentes, y la automatización del marketing por correo electrónico puede enviar inmediatamente a los clientes mensajes personalizados.

Mejorar la experiencia con presencia omnicanal

Una estrategia omnicanal puede ofrecer una experiencia más rápida y adaptada al usuario. Cuando un cliente utiliza una aplicación móvil, un sitio web o ambos, todos tendrán la misma experiencia si cuentan con una experiencia omnicanal. El número de métodos para interactuar con los clientes es cada vez mayor, incluidos el autoservicio, la mensajería social) y el chat. Sin embargo, existe una expectativa generalizada de que la comunicación sea fiable y fiel a la marca. Los clientes podrían anticipar cambios en la forma en que las empresas interactúan con los clientes y utilizan los distintos canales.

Análisis predictivo

Las empresas pueden prever las necesidades de los clientes y tomar medidas proactivas para satisfacerlas con la ayuda del análisis predictivo. Por ejemplo, una empresa puede utilizar datos para prever qué productos le interesaría comprar a un consumidor y ofrecerle recomendaciones.

En general, la tecnología está ayudando a las empresas a satisfacer las crecientes demandas y los cambios en el comportamiento de los consumidores

Se prevé que las soluciones tecnológicas aumenten la capacidad de los clientes y mejoren su experiencia. Las áreas de interés seguirán siendo el aumento de la eficacia operativa, la mejora de los controles de procesos, la prestación de servicios de valor añadido centrados en el cliente y la garantía de los más altos niveles de seguridad. Las empresas pueden satisfacer mejor las demandas de sus consumidores y seguir siendo competitivas en un mercado que cambia rápidamente utilizando la tecnología para personalizar las experiencias, ofrecer comodidad, aumentar la velocidad, crear una experiencia omnicanal y emplear análisis predictivos.

También estamos asistiendo a un mayor uso de la tecnología en el análisis de opiniones en todos los puntos de contacto con el cliente, incluidos los chatbots y las plataformas de redes sociales. Esto mantiene a la empresa al corriente de los cambios en las percepciones y expectativas de los clientes con respecto a una marca.



VFS Global también aprovechó la Inteligencia Artificial (IA) en varios niveles junto con la optimización y estandarización de procesos. La rendición de cuentas, la transparencia y la equidad han sido para nosotros los pilares de la confianza en la IA y la analítica.