​Llega a Madrid la exposición de moda sostenible 'Konciencia', de la diseñadora surcoreana Yang Yoona

El Centro Cultural Coreano estrena el jueves 8 de junio la segunda edición de la K-Fashion con la exposición de moda sostenible coreana: ‘Konciencia’ de la mano de la firma `Vegan Tiger´de la diseñadora Yang Yoona que podrá visitarse hasta el 28 de julio de manera gratuita en el Centro Cultural Coreano (Paseo de la Castellana,15, Madrid).





La muestra, que contará con una selección de prendas de la colección otoño/invierno 2023 ‘No Furade’, pone el foco en la armonía entre el medio ambiente y la moda. Muchas de las prendas han marcado tendencia al haber sido lucidas por Idols (artistas de K-pop, pop coreano). Entre ellas, destaca la chaqueta de pelo sintético que mostró Rosé de BLACKPINK en el videoclip de Love Sick Girl. La diseñadora Yang Yoona estará presente junto al director del Centro Cultural Coreano en España, Oh Ji-hoon en la inauguración de la exposición.

Como actividad paralela, la diseñadora ofrecerá una charla el viernes 9 de junio a las 18.h acerca de su colección. La charla previa inscripción tendrá lugar en el Centro Cultural Coreano. Además, esta nueva edición contará con la colaboración de la empresa HUMANA, quien dispondrá de contenedores para la recogida de ropa usada que quieran donar los visitantes.

'Vegan Tiger' es una marca pionera en moda vegana de Corea, creada para acabar con el sufrimiento de los animales y brindar a los consumidores una opción más responsable a la hora de consumir moda. Evita el uso de pieles de animales y selecciona materiales sostenibles y a la vez tradicionales como el Hanji (papel tradicional coreano), poliéster reciclado o cuero vegetal de desechos de vino. La marca presenta un nuevo concepto que combina la sostenibilidad con la creatividad y la vanguardia en el mundo vegano.

Su diseñadora Yang Yoona ha logrado destacar en la moda vegana y sostenible gracias a su estilo atrevido y poco convencional. A través del uso de materiales originales como el poliéster reciclado o el cuero vegetal de desechos de vino y la incorporación de estampados con motivos animales, especialmente tigres y gatos, ha creado un look inconfundible y diferenciado del resto de las marcas sostenibles que representan comúnmente el estilo Normcore o Athleisure. El nombre de la marca está compuesto por dos palabras que no parecen tener conexión entre ellas: vegano y tigre. No obstante, este nombre paradójico muestra la esencia de la filosofía de la diseñadora: mezclar materiales y colores de forma poco ortodoxa. De esta forma, Vegan Tiger aspira a superar los límites de la moda vegana y romper con el prejuicio sobre la moda sostenible. Asimismo, esta marca entrega una parte de sus ganancias a los festivales y las campañas a favor de la protección medioambiental y los derechos de los animales.

Yang Yoona, fundadora y diseñadora de 'Vegan Tiger', es una de las diseñadoras emergentes más destacadas. En 2020 recibió el primer galardón en el K-Fashion Audition, otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea. Su marca ha participado en el Trade Show de Coterie en Nueva York durante tres años consecutivos (2019-2022). Además, la diseñadora ha sido elegida como líder del poder 2030 por Forbes Korea en 2021. En 2020, fue la primera marca asiática invitada por White Sustainable Milano. El showroom de su marca ha llegado a varias ciudades referentes de moda como París y Los Ángeles. Celebridades como BLACKPINK, SUNMI y Gwen Stefani han llevado prendas de esta marca.

Sin embargo, como la diseñadora Yang ha repetido en varias ocasiones, no siempre fue fácil sacar adelante su proyecto en un país donde la población vegana era muy reducida en 2008, apenas 150 mil personas en una población total de 50 millones de habitantes. A pesar de que Corea no ha sido pionera en reconocer los derechos animales, el aumento de la conciencia social, en particular entre la generación millennial y Z, ha contribuido al crecimiento del número de empresas y marcas que se preocupan por el planeta y el medio ambiente. Esto se ve reflejado en el aumento exponencial de la población vegana en Corea, que llegó a 2,5 millones de personas el año pasado.



La K-Fashion se encuentra en el punto de mira, desde la ropa de diario hasta la alta costura. Su estilo innovador, atención al detalle y uso de tecnología puntera lo convierten en algo único. Su popularidad mundial está estrechamente relacionada con el fenómeno Hallyu, especialmente con el éxito del K-pop, las series y el cine coreano.

Tanto los seguidores de la ola coreana como los consumidores de moda toman nota del estilo de los actores de series y películas de Netflix, así como de cantantes mundialmente queridos como BTS. Esto demuestra que los famosos y cantantes del K-pop son los mejores embajadores de la KFashion. La aparición viral de Jung Ho-yeon, protagonista de Parásitos, con un cheopji (ornamento de pelo que solían usar las mujeres antaño en ocasiones especiales) en los Emmy Award lo confirma.

Las marcas de lujo son conscientes de la influencia de la K-Fashion y están prestando especial atención a Corea. El año pasado, Dior sorprendió al sector de la moda al celebrar su primer desfile en Corea. Este mes de mayo, Gucci ha presentado su Cruise Collection 2024 en el país, argumentando que Corea refleja fielmente los valores de su marca gracias a su historia, cultura dinámica y creatividad.

Además, el director artístico del Universo Femenino de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, ha elegido Seúl para presentar la primera pre-fall collection de la firma francesa. ADERERROR, marca coreana famosa por su diseño experimental, ha colaborado dos años consecutivos con ZARA, y desde el primer día, la mayoría de los artículos de la segunda colaboración entre la marca española y la coreana se agotaron. Por su parte, Chanel ha nombrado a Jennie (miembro de BLACKPINK) como nueva embajadora del bolso Chanel 22, y ha colocado un cartel gigante en Madrid, cerca de Alonso Martínez.

A nivel nacional, el mercado de moda coreana experimentó un crecimiento del 5,2% el año pasado en comparación con el anterior. El sector de textiles y de moda del país creció de forma ininterrumpida, alcanzando unos 29,460 millones de euros en 2021. Se espera que esta cifra sea aún mayor en 2022, con un estimado de 31,000 millones de euros.