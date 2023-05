​Vuelve la emoción de Roland-Garros

Eurosport vuelve a pisar la tierra batida de París para ofrecer la mejor cobertura de la cita más esperada por los fans del mejor tenis. Del 28 de mayo al 11 de junio, la 127ª edición de Roland-Garros se juega en Eurosport, que ofrecerá el segundo 'Grand Slam' de la temporada íntegramente en exclusiva en sus canales de televisión y en la App de Eurosport.



Dos semanas de alta competición en donde las mejores raquetas del mundo lucharán por dejar su huella en la historia del icónico torneo parisino, que vivirá una de sus ediciones más disputadas de los últimos años y que los espectadores podrán seguir al completo solo en Eurosport.

Tras la confirmación de que Rafa Nadal, vigente campeón y ganador de 14 Copas de Mosqueteros, no jugará esta edición de Roland-Garros por primera vez desde el año 2005, todas las miradas se dirigen ahora a los aspirantes a suceder en el título al rey de la tierra batida: Novak Djokovic buscará hacer historia y ser el primero en alcanzar los 23 títulos de ‘Grand Slam’ individual masculino, mientras que Carlos Alcaraz, ganador del US Open 2022, llega en plena forma a París tras conquistar varios torneos en 2023 que le han llevado a lo más alto del ranking mundial.

En el cuadro femenino, la bicampeona de Roland-Garros y actual número uno del mundo, Iga Swiatek, tratará de superar a las campeonas de ‘Grand Slam’ Elena Rybakina y Aryna Sabalenka, todas ellas preparadas para hacer historia en el Stade Roland-Garros.

Scott Young, vicepresidente Senior de Contenidos y Producción de Warner Bros. Discovery Sports Europe, ha declarado: "Nuestra razón de ser es conectar a los aficionados con los deportes y atletas que aman. Nuestra cobertura integral de Roland-Garros representa la oportunidad perfecta para lograrlo, aprovechando nuestros derechos, innovaciones de emisión y profunda experiencia en tenis para ampliar la cobertura a la audiencia más amplia posible, a la vez que contamos las historias de este torneo icónico y de sus jugadores.

“Somos ampliamente reconocidos como la casa del tenis en Europa y somos sinónimo de Roland-Garros. Estamos deseando volver en nuestro 35º año de retransmisión de este torneo y cubriremos todos los ángulos para crear la experiencia más completa para millones de aficionados."

CADA PARTIDO, EN DIRECTO Y BAJO DEMANDA, EN LOS CANALES Y LA APP DE EUROSPORT

Una edición más, el público podrá disfrutar de todos los partidos, en directo y bajo demanda, a través de los canales de televisión de Eurosport y la App de Eurosport. La cobertura incomparable de Roland-Garros 2023 en Eurosport incluye cerca de 300 horas de emisión en directo en televisión, acceso a cada partido desde todas las pistas, un especial seguimiento a la ‘Armada española’ en París, el mejor análisis del equipo de expertos locales e internacionales de Warner Bros. Discovery y toda la actualidad diaria del torneo de tierra batida más esperado de la temporada en ‘Pasando bolas’.



Además, los clientes de los principales operadores de televisión de pago en España tendrán la oportunidad de seguir los encuentros que se disputen cada jornada en la pista central de Roland-Garros en ultra alta definición. Los clientes con acceso a contenidos deportivos premium no solo podrán seguir toda la competición en Eurosport 1 y Eurosport 2, sino que tendrán a su disposición el canal Eurosport 4K*, que ofrecerá hasta cuatro partidos diarios en directo desde la emblemática Phillippe-Chatrier durante todo el torneo.

La extensa cobertura del ‘Grand Slam’ parisino en las plataformas digitales de Eurosport permitirá disfrutar en directo y bajo demanda de todos los partidos, los mejores resúmenes, entrevistas exclusivas y un seguimiento especial a la ‘Armada Española’. Los usuarios de la App de Eurosport pueden seguir además la ronda previa de clasificación que completará los cuadros individuales finales de la competición del 22 al 26 de mayo, y a partir del domingo 28, podrán habilitar la señal de las 16 pistas de Roland-Garros para elegir qué ver, cómo y cuándo durante todo el torneo.

Para trasladar todo lo que ocurra en esta edición de Roland-Garros a los aficionados, la web de Eurosport y el canal de Eurosport en YouTube también ofrecerán de forma gratuita resúmenes de tres minutos de los partidos más destacados disputados por los 15 mejores jugadores individuales y los principales héroes locales, así como amplios resúmenes de ocho minutos de los partidos para los suscriptores de la App de Eurosport.

CONCHITA MARTÍNEZ Y NICO ALMAGRO SE UNEN AL EQUIPO DE EXPERTOS DE EUROSPORT LIDERADO POR Á. CORRETJA, A. MEDINA y J. ARRESE PARA ROLAND-GARROS 2023

Los mayores especialistas en tenis están en Warner Bros. Discovery que, un año más, ha reunido a un gran equipo de expertos internacionales y locales para ofrecer al público la mejor cobertura y análisis de lo que ocurra dentro y fuera de la pista central de París.

Álex Corretja, dos veces finalista de Roland-Garros, encabeza junto a Anabel Medina y Jordi Arrese el gran equipo de expertos de Eurosport, al que se incorporan en esta edición del ‘Grand Slam’ francés Conchita Martínez y Nicolás Almagro. La medallista olímpica y ganadora de Wimbledon 1994 y el exjugador murciano ganador de trece torneos ATP se meten este año en la cabina de Eurosport para comentar y analizar la actuación de los aspirantes a ganar esta edición del torneo en las categorías femenina y masculina, poniendo especial foco en la ‘Armada española’.

Un amplio grupo de comentaristas compuesto por Álvaro Rama, Manuel Poyán, Álvaro Benito, José Manuel Díaz, Antonio Arenas, Fernando Ruiz, Fernando Gómez, José Luis Corral, Fernando Murciego, Francisco Trapero, Sergio Gutiérrez, José Manuel Tallada y Rubén Fernández completan el despliegue de Eurosport España para ofrecer la mejor cobertura de la 127 edición de Roland-Garros.

Además, leyendas del tenis mundial como John McEnroe, Mats Wilander y Chris Evert se trasladarán a París para llevar la emoción del torneo a audiencias de toda Europa, mientras Tim Henman y Barbara Schett encabezarán la innovadora cobertura desde el plató de realidad aumentada de WBD The Cube, que conectará en directo con el Stade Roland-Garros. La cobertura del torneo este año contará además con Casper Ruud, actual número 4 del mundo y finalista de Roland-Garros en 2022, que también ofrecerá sus puntos de vista en exclusiva para Eurosport durante todo el torneo, en su intento por conquistar su primer título de ‘Grand Slam’.