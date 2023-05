Compliance Corporativo: por qué lo necesitan las empresas

Quizá has oído hablar de Compliance Corporativo pero no sepas bien qué es o en qué consiste y cómo puede ser útil a las empresas. Pues bien, te damos todas las claves que has de conocer al respecto.

En qué consiste Compliance Corporativo

Pues bien, al hablar de Compliance Corporativo se hace referencia a un concepto que ya es todo un recurso para las organizaciones. En concreto, Compliance hace referencia al hecho de cumplir con una orden, reglas o normas. Esto llevado al mundo de las empresas significa que Compliance es el procedimiento con el que se garantiza que, tanto la empresa como sus empleados, cumplen las leyes, reglamentos, normas y prácticas éticas que se deben aplicar tanto en el sector en el que están como en su propia organización.

Por tanto, mediante este término lo que se hace es referencia al cumplimiento de la normativa que sirve para ayudar a las empresas a prevenir y detectar posibles errores a la hora de aplicar las normas, protegiéndose así de posibles multas y demandas.

Tener un sistema de gestión Compliance es útil para la empresa puesto que le ayudará a gestionar todas sus obligaciones a cumplir, al tiempo que lo hace adhiriéndose a un conjunto de reglas, políticas, normas, o leyes.

Para qué es útil Compliance

De este modo, el llamado Compliance Corporativo tiene como objetivo principal garantizar que se dan a conocer y se adoptan todas las medidas para que los miembros de la organización cumplan las leyes y reglamentos, tanto a nivel interno como externo. Lo cierto es que con el número creciente de reglamentos y normas, el Compliance ha ido ganando en popularidad y ya cuenta con un papel destacado en las empresas.

Por ello, integrar Compliance en el modo de gestionar una empresa ofrece un control real de la misma, al tiempo que garantiza que se cumple adecuadamente dentro de una organización. Por tanto, abarca tanto el conocimiento como el cumplimiento de las normas.

Asesoramiento

Entre los diferentes procesos de Compliance está el hecho de asesorar adecuadamente a la empresa sobre las leyes, reglas y normas de cumplimiento, manteniendo en todo momento informados a los interesados y haciendo especial hincapié ante los cambios y desarrollos que se pueden dar en esta área.

Orientación y educación

Otra función relevante de Compliance pasa por ayudar y promover la orientación y educación de los profesionales respecto al modo de cumplir con la normativa. Aquí destaca la importancia de la formación interna.

Identificar riesgos

Además, también es un aspecto que puede ayudar a identificar, medir y evaluar posibles riesgos. En este sentido ayudará a hacer todas las tareas mencionadas de manera proactiva. Por tanto, se puede afirmar que los riesgos de cumplimiento que estén vinculados a las actividades de una empresa es otro de los aspectos del Compliance.

En este sentido, también se llevará a cabo la supervisión y correspondiente comprobación de que todo se está desarrolladando adecuadamente. Para ello, se recurrirá a la realización de pruebas que permitan comprobar la realidad del cumplimiento que se está dando en la empresa en cuestión.

Creación de programas para su cumplimiento

Las personas dentro de la empresa que sean las responsables del Compliance tendrán que crear programas para su correcto cumplimiento. En este sentido, tendrán que establecer cuáles son las actividades planificadas, pudiendo identificar tres niveles. Por un lado, el potestativo. Es el nivel en el que se enmarcan los procedimientos que no son obligatorios y que si no se hace no conllevará acciones penales. No obstante, si se llevan a cabo se producirá una mejor gestión de la empresa. Por otro lado, el nivel Cuasi – Potestativo. Aquí se recogen las directrices o recomendaciones que han de cumplirse y si no se hace así tendrá que venir acompañado de una justificación o argumentación.

El tercer nivel es para las acciones normativas y reglamentación de obligado cumplimiento. Como su nombre indica, se han de cumplir y de lo contrario conllevará multas y sanciones.

Diferentes ámbitos de aplicación



Como vemos, el Compliance abarca diferentes ámbitos. Aquí se encuentra el ámbito legislativo, el normativo, el relativo a los diferentes reglamentos, el que supone el buen gobierno de la empresa en cuestión y también los aspectos vínculados al trabajo ético y las prácticas empresariales basadas en la transparencia.