Rejuvenecimiento facial Ellanse, el nuevo tratamiento de Elegansse

Hoy en día, cada vez hay más gente que apuesta por un rejuvenecimiento facial.

Este es un procedimiento estético que tiene como fin mejorar la apariencia del rostro. El mismo consiste básicamente en la aplicación de un conjunto de técnicas para combatir los signos del envejecimiento, tales como arrugas, líneas de expresión y flacidez. Además, el procedimiento en cuestión puede ayudar a corregir asimetrías faciales, cicatrices y otros defectos.

Es importante destacar que antes de someterse a un rejuvenecimiento, se debe acudir a un lugar de referencia para obtener los mejores resultados y para evitar problemas. En España, una de las opciones es Elegansse, una clínica de medicina y cirugía estética con sedes en Barcelona, Gavá y Santander.

Rejuvenecimiento facial Ellanse de la mano de los profesionales de clínica Elegansse Con el paso del tiempo, el rostro comienza a volverse flácido y arrugado. Para revertir estos signos se puede apelar a tratamientos de medicina estética, como el rejuvenecimiento facial Ellanse, el cual es realizado por los profesionales de la clínica Elegansse.

Este tratamiento en cuestión es un relleno dérmico que se aplica en el rostro con el objetivo de rellenar arrugas, líneas de expresión y pliegues. Además, aporta un beneficio adicional, ya que es capaz de estimular la generación del colágeno natural. Eso permite devolver la elasticidad y luminosidad a la piel.

A diferencia de otros tratamientos, este proceso de rejuvenecimiento actúa en las capas más profundas de la piel, por lo que es indicado para personas con signos de envejecimiento notorios y avanzados.

Los resultados del rejuvenecimiento Ellanse se hacen visibles a partir de los 7 días después del tratamiento y duran aproximadamente 3 años.

Este tratamiento no requiere anestesia y se realiza en 30 minutos, por lo que es ideal para aquellas personas que no tienen mucho tiempo disponible. Asimismo, cabe acotar que este método no tiene efectos secundarios significativos. Solo pueden evidenciarse leves enrojecimientos, pequeños hematomas o hinchazón, los cuales desaparecerán en 1 o 2 días después del tratamiento.

En qué consiste el rejuvenecimiento de rostro en la clínica Elegansse La clínica Elegansse cuenta con un equipo altamente cualificado de médicos doctorados en Medicina y Cirugía y con formación continua en la aplicación de las nuevas tecnologías en la medicina estética.

Con más de 20 años de experiencia en tratamientos de estética, esta clínica es la opción ideal para aquellas personas que buscan rejuvenecer su rostro de forma segura y confiable.

El proceso de rejuvenecimiento comienza con una consulta previa con el médico especialista en medicina estética, quien evalúa las necesidades de cada paciente y determina el tipo de tratamiento a aplicar.

Una vez que se ha realizado la evaluación, se procede a la aplicación del gel de carboximetilcelulosa y policaprolactona en la dermis profunda, lo que permite mantener los resultados durante largos periodos de tiempo.