Otro año más nuestra querida Pilar Carrizosa, periodista y escritora experta en lifestyle, nos ha reunido para presentarnos todo lo que se cuece en belleza y salud en su nueva edición de su “Tour de la Belleza verano 2023". La cita ha tenido lugar en el Hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid, y entre las firmas que hemos conocido están:

1.-Gold Collagen® RX y Hairlift Elite : desarrolladas desde hace más de diez años por científicos, expertos en nutrición y académicos de universidades de prestigio. Lo mejor en colágeno líquido, fórmulas patentadas y clínicamente probadas para garantizar el equilibrio perfecto de vitaminas y minerales necesarias para tu salud.

Gold Collagen® RX: Estimula la la producción natural de colágeno y elastina.

Protege contra el estrés oxidativo.

Ayuda a reducir las arrugas, a mantener hidratada la piel y su elasticidad.

Contribuye a un aspecto saludable del cabello y las uñas con 16 ingredientes activos:colágeno hidrolizado marino, elastina hidrolizada, ácido hialurónico, vitaminas C, B6 y E, zinc, cobre, licopeno, bioperine, Nacetilglucosamina, astaxatina, biotina, beta-caroteno, aceite de borraja, luteína.



Gold Collagen Hairlift Elite: Favorece el crecimiento del cabello

Nutrición del cuero cabelludo con aminoácidos de queratina

Apoya el estado de ánimo, el estrés y el sistema inmunitario

Formación de colágeno y salud de piel y uñas con 21 ingredientes activos: colágeno hidrolizado marino, queratina hidrolizada, vitamina C, zinc, selenio, vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B6, biotina, cobre, aminoácidos, grosella espinosa (amla), ortiga y romero, extracto de rúcula, extracto de pimienta negra, ácido fólico, vitamina D, L-Triptófano, L-Teanina

https://www.gold-collagen.com/es/

2 .- Light beauty. Un nuevo concepto de belleza que contribuye a liberar el estrés mental y emocional, la belleza interior emerge cuando la persona está en paz consigo misma y ese estado se refleja en su propio cuerpo.

¿Qué es Light Beauty? un generador de frecuencias de luz, que contribuye a que la piel y el sistema nervioso vuelvan al equilibrio.

¿Cómo funciona? Aplicándonos su máscara,la emisión de fotones de Light Beauty favorece la revitalización celular, mejorando cualquier huella o irregularidad de nuestra piel.Las células retornan a su estado natural de buen funcionamiento.

Sus programas están divididos en 3 grupos: Local, Emociones y Facial. Dispone de programas específicos para huellas de expresión, hidratación o tonificación, a la vez que favorece una suave relajación del sistema nervioso. El sistema incluye una App para móvil que controla un pequeño dispositivo portátil con microprocesador. Su objetivo es desmentir el conocido lema de “para estar bella hay que sufrir” y fomentar el de “La belleza empieza por dentro”.

Aunque de momento solo está disponible en tratamientos en cabina, su idea es poder llegar a todas nuestras casas en un futuro no muy lejano. http://biocomlux.com/light-beauty/

3.- Centro médico-estético de la Dra. Sandra de Oliveira La Dra. Sandra de Oliveira es uno de los referentes en Medicina Estética a nivel nacional. Con más de 25 años de experiencia como profesional y más de 18 como formadora dealgunos de los principales laboratorios del sector médico estético, combina el tratamiento médico de pacientes con la divulgación y la formación.



Nos han hablado de “Lifting facial con – Hilos Tensores Aptos y/o un híbrido y rematado con Biopeptix”. En tres pasos: 1. Se prepara la piel con biopeptix realizando el tratamiento previo. 2. Se aplican los hilos o bien el híbrido 3. Se aplica el producto.

La aplicación de Biopeptix:se trata de una línea médica de cosmecéuticos que consiste en fórmulas especiales con ingredientes de vanguardia como biopéptidos, factores de crecimiento, células madre y agentes anti-glicación, enfocada en una acción anti-inflamatória y antioxidante para prevenir y revertir el envejecimiento en modo contínuo. Cuenta con la utilización de nanoparticulas y ingredientes quirales para intensificar aún más sus efectos curativos y transformadores. https://drasandradeoliveira.com

3.- El Doctor Edgar Quintero , nos ha presentado J-Plasma de Renuvion y Lipo Vaser de alta definición.

La primera, es un dispositivo de energía que combina el Plasma de Helio con radiofrecuencia, consiguiendo tensar piel que sufre de flacidez, rejuveneciéndola rápidamente. Actualmente, este tratamiento se ha convertido en uno de los adelantosen la cirugía estética que proporciona mejores resultados, con un riesgo mínimo y untiempo de recuperación menor al de una cirugía convencional.

Por otro lado, Lipo Vaser de alta definición es la otra tecnología que deja atrás las antiguas intervenciones de cirugía, dando paso a una forma de eliminar la grasa localizada más efectiva y menos invasiva. Con esta tecnología se consigue una mayor definición de las zonas a tratar gracias a la energía ultrasónica. En tan solo una intervención se logran resultados increíbles con una figura totalmente moldeada.

“Cada paciente lo siento como algo personal. Su salud es mi principal preocupación, suresultado será lo que junto con mi equipo de profesionales logremos en cadaintervención” asegura el Dr. Quintero. https://drquinteromd.com/

4.- Viventie Dermoaim: Cosmética bio, natural y vegana diseñada para el cuidado de las pieles más sensibles, incluso aquéllas que se han sometido a tratamientos oncológicos. Hemos visto el antes y el después de muchos de esos pacientes una vez aplicados sus productos y los resultados son asombrosos.

Sus ingredientes naturales, sin sustancias sintéticas, ni parabenos, ni siliconas, ni aluminio, ni componentes agresivos para la piel como los sulfato, ayudan a hidratar, nutrir, regenerar y reparar la piel.



Nos han enseñado su Aceite integral Dermoaim compuesto de 9 aceites 100% naturales de origen vegetal de primera presión en frio, (facial, corporal y capilar,) y formulado con activos regenerantes que refuerzan y reparan la función barrera. https://viventie.com/29-crema-solar

5.- Por último hemos aprendido más sobre la medicina estética integrativa de la mano de la Clínica de Medicina Integrativa . Esta disciplina aborda los problemas estéticos de los pacientes teniendo en cuenta factores como la nutrición, el estilo de vida, la salud emocional y la salud física. Los médicos estéticos que practican esta nueva metodología utilizan una variedad de técnicas, que incluyen tratamientos de belleza, terapias nutricionales y suplementos, acupuntura, meditación, ozonoterapia, ejercicio físico, medicina regenerativa… Nos han hablado de la importancia de la microbiota intestinal, y el papel fundamental que tiene en la belleza y salud de la piel.

La Clínica de Medicina Integrativa, realiza estudios de microbiota y dentro sus programas, se desarrolla un plan de tratamiento personalizado.

Además abordan desde programas estético convencionales, programas antienvejecimiento, dermatología y cuidados de la piel, hasta el cuidado de la salud estética en paciente crónicos y oncológicos.

www.medicinaintegrativa.com

Por aquí, una muestra de todo lo presentado