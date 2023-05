La Gestoría Blas Becerra estrena sitio web con las ayudas del Kit Digital

La gestoría administrativa para empresas y autónomos, lanza su nueva página web con las ayudas de los Next Generation, para renovar su imagen corporativa y hacer más accesibles sus servicios La compañía cuenta con un gran equipo de expertos en la gestión administrativa, laboral, fiscal, contable y tráfico y ofrece servicios personalizados en el asesoramiento para empresas y autónomos. Cuentan con una amplia trayectoria profesional en este ámbito y, gracias a las ayudas del Kit digital, estrena nueva página web. para renovar su imagen y ofrecer una experiencia de navegación web óptima a los usuarios.

La gestoría cuenta con una larga y experimentada trayectoria, de más de 35 años de experiencia en el sector y han ayudado a innumerables empresas a superar sus desafíos laborales y empresariales, para asegurar su crecimiento en el mercado laboral.

Dentro de los trámites que llevan a cabo, las gestiones más habituales que realizan en la gestoría Blas Becerra es la gestión de nóminas, contratación, seguridad social, seguros sociales, altas y bajas de trabajadores, etc. En definitiva, realizan todas aquellas gestiones relacionadas con el ámbito administrativo, el asesoramiento laboral y la gestión de empresas, ofreciendo servicios de calidad y personalizados.

Brindan la tranquilidad a los clientes en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, para que estos puedan centrarse en el crecimiento y el desarrollo de su negocio y delegar todas aquellas gestiones que sean necesarias. Es una gestoría administrativa que ofrece servicios profesionales e integrales, desde la gestión de nóminas y contratos hasta la resolución de conflictos laborales y la prevención de riesgos laborales.

La compañía brinda servicios profesionales a sus clientes y también les ayuda en la prevención de riesgos laborales, con soluciones personalizadas y efectivas para cada negocio. Cuentan con un equipo experto en recursos humanos, que guía a los clientes en todas las áreas de derecho laboral y ofrecen servicios de prevención de riesgos laborales y evaluación.

El equipo de Blas Becerra cuenta con gestores especializados, los cuales son capaces de resolver todo tipo de conflictos laborales y dar con la respuesta más adecuada para cada caso.

