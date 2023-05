La Editorial Alvi Books logra alcanzar al éxito en los países de habla hispana

Con el ánimo de promocionar contenidos literarios para el público de habla hispana, la Editorial Alvi Books se propuso constituirse como una promotora y distribuidora de libros con amplio alcance en España y América Latina.

Aunque esta tarea no ha sido nada fácil, hasta el momento la editorial ha logrado posicionarse con fuerza en los mercados hispanos, teniendo la posibilidad de llegar a un aproximado de setecientos millones de lectores, gracias a sus planes y estrategias innovadoras que abordan nuevas dinámicas de interacción y distribución de contenidos literarios.

Nuevos medios y tradición Alvi Books nació como un proyecto, financiado enteramente con presupuesto familiar, que buscaba impulsar la venta directa de cursos low cost en formato digital.

Anteriormente, la editorial funcionaba como centro de aprendizaje en red y tenía como nombre Academia Svafor. En 2014, Svafor se decantó por los procesos editoriales y en este mismo año migró a Londres bajo el nombre de Editorial Planeta Alvi, Ltd.

Bajo este sello, la editorial se introdujo en el mercado de los libros impresos, alcanzando un amplio reconocimiento en Girona, lugar donde inició el proyecto. Para los lectores, Alvi Books fue una de las editoriales que logró con mayor precisión mejorar la comunión entre los procesos editoriales tradicionales y la inserción a las nuevas tecnologías, lo cual sirvió como impulso para su expansión a nivel nacional e internacional.

En 2018, la editorial realizó nuevamente un cambio en su denominación comercial, regresando a España y haciéndose llamar Editorial Alvi Books. Este nuevo cambio trajo consigo una serie de medidas comerciales que fueron determinantes para garantizar el crecimiento de la compañía y para afianzar su permanencia en el mercado editorial.

Durante ese año, la editorial empezó a incorporar una completa selección de clásicos de la literatura y diversificó su interés comercial, implementando nuevas líneas de negocio. Estas medidas le permitieron a Alvi Books expandirse a otros lugares, logrando conquistar mercados en América Latina. Hoy en día, la editorial tiene presencia en más de doscientos países, constituyéndose como una de las editoriales independientes mejor posicionadas de España.

Un catálogo de amplio alcance Parte de su éxito radica en el interés de esta editorial por generar apuestas por la innovación en el sector literario. Por esta razón, dentro de sus planes de trabajo ha incluido estrategias de coedición, promoción y comercialización de contenidos expandidos a nuevos formatos. Estos se apropian de las dinámicas editoriales tradicionales, pero que las complementan con otras herramientas como el uso de las tecnologías de la información, el uso de plataformas multimedia, la promoción de la lectura etc. En consecuencia, invita a todos los interesados a acercarse a los clásicos literarios y a conocer las nuevas creaciones de habla hispana, a que consulten el catálogo de Alvi Books y se sumerjan en los libros que mejor se adapten a sus intereses de lectura.