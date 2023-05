Nueva apertura de CBK en Pamplona

Uno de los proyectos gastronómicos de gran crecimiento en los últimos años es CBK, una cadena de restaurantes que destaca específicamente por comercializar pollo frito al estilo americano. Con un enfoque en la innovación y el emprendimiento de forma constante, sus dueños continúan apostando por la expansión y la excelencia en la comida que ofrecen a sus clientes.

En esta línea, la firma ha confirmado una nueva apertura en Pamplona. De esta manera, la empresa extiende su alcance a nuevos clientes, con el objetivo de que puedan vivir una experiencia placentera, basada en la comodidad del lugar y la calidad de la comida.

Pollo broaster al estilo americano en Pamplona Un nuevo concepto de gastronomía llega a la ciudad de Pamplona con la intención de ofrecer innovación en la cocina y sabores verdaderamente únicos en el mercado. Se trata de la reconocida cadena de restaurantes CBK, que surgió en 2009 en la ciudad de Vitória-Gasteiz y, desde allí, se está expandiendo a distintas ciudades, tales como Bilbao.

El sello característico de la empresa es el pollo crujiente, un plato americano que ha tenido una gran aceptación en el público europeo. Este puede disfrutarse como plato principal o bien como un aperitivo en distintos momentos del día.

Cabe destacar que si bien este es el plato de referencia, los clientes también pueden optar por otras comidas, como ensaladas variadas, hamburguesas, pechugas de pollo a la plancha y elaboraciones muy caseras en un estilo de fast food.

Opciones para distintos tipos de públicos La esencia de la cadena de restaurantes CBK está en ofrecer comidas de alta calidad a sus clientes bajo el formato de elaboración rápida. A través de los formatos take away restaurante y delivery, la misma ofrece opciones para distintos tipos de públicos y se adapta a cada requerimiento en particular.

Eso se enmarca dentro de los objetivos que persigue la empresa en el mercado español, con la visión clara de convertirse en una compañía referente en rapidez y servicio a los clientes en el sector gastronómico.

Un valor añadido para el público es la posibilidad de efectuar los pedidos mediante la aplicación de CBK. Se trata de una modalidad cómoda y ágil de comprar comida, que además posibilita elegir entre recoger en el local o envío a domicilio.

Innovación, calidad en las comidas y máximo confort para sus clientes son algunas de las cualidades que pregona CBK, que abrirá un nuevo local en Pamplona para expandir aún más su proyecto a nivel nacional.