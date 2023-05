Tam Tam Go revoluciona el Colegio Miramadrid por una causa benéfica

Más de 300 personas asistieron al concierto ofrecido por la mítica banda en el Colegio Miramadrid para recaudar fondos para UNICEF El grupo Tam Tam Go, una de las bandas más emblemáticas del pop español de los años 90, se ha unido al Colegio Miramadrid en su tradicional concierto benéfico para recaudar fondos para UNICEF. El evento tuvo lugar el pasado viernes día 12 de mayo en el salón de actos del colegio y contó con la colaboración de más de 300 personas.

El concierto, que cumplió el compromiso anual del Colegio Miramadrid como Escuela Amiga de UNICEF, también contó con la participación de los artistas del colegio, los alumnos del coro. La recaudación de las entradas, con un coste de 10 euros, han ido destinadas a la ONG. La directora del colegio, Mª Ángeles Pérez, entregó el cheque por valor de 2.000 euros a Flora Rua, miembro de la junta directiva del Comité de Madrid de UNICEF.

Tam Tam Go, formado por los hermanos pacenses Nacho y Javier Campillo, interpretó algunos de sus éxitos más conocidos y deleitó al público con su música. Los asistentes disfrutaron de una tarde llena de música y solidaridad en la que se recaudaron fondos para apoyar los programas de UNICEF en todo el mundo. "Tam Tam Go ha acudido a nuestro llamamiento gracias a la labor de nuestros docentes de música que, además de cumplir con su labor pedagógica, mantienen importantes lazos con artistas renombrados del panorama musical español ya que ellos mismos pertenecen al mismo panorama, habiendo dedicado parte de su carrera también a la música profesional", explica la directora del Colegio Miramadrid.

El Colegio Miramadrid ha sido durante varios años una Escuela Amiga de UNICEF, comprometida con la protección y promoción de los derechos de la infancia en todo el mundo. La colaboración con Tam Tam Go en este concierto benéfico es un ejemplo más del compromiso del colegio con esta causa. "Somos Escuela Amiga de UNICEF porque los principios de esta organización y los de nuestro colegio persiguen los mismos objetivos, ellos a nivel mundial y nosotros al nivel de nuestro impacto en la población de Paracuellos", destaca Mª Ángeles Pérez.

Tam Tam Go, por su parte, ha sido uno de los grupos más influyentes de la música española desde su formación en 1987. Con más de 30 años de carrera, la banda ha publicado nueve álbumes tanto en español como en inglés, el último en 2019.

El Colegio Miramadrid espera haber contribuido con una organización tan necesaria para la protección de la infancia en el mundo como es UNICEF y agradece a Tam Tam Go su participación en este evento benéfico.