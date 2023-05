Ya disponible en las redes el segundo episodio del cortometraje ‘Nuevo Renacimiento Lancia’, que narra el renacimiento de la marca

«En el segundo episodio del cortometraje ‘Nuevo Renacimiento Lancia’, descubrirá la historia entre bastidores que nos llevó a la creación del Lancia Pu+Ra HPE, el manifiesto 100% eléctrico que representa la visión de la marca para los próximos diez años en términos de diseño atemporal, sensación de hogar, sostenibilidad, electrificación y tecnología. Este segundo episodio será la mejor manera de revivir el camino recorrido en los últimos meses, los detalles y las emociones que condujeron a la revelación del Lancia Concept primero a los periodistas y después al público, con ocasión de la Semana del Diseño de Milán 2023», declara Luca Napolitano, Director General de la marca Lancia.



Rodado entre las oficinas de la marca y el Centro Stile Lancia de Turín y el Cassina Store Milano de Via Turini, el segundo episodio es una apremiante sucesión de imágenes que, a través de un lenguaje documental, muestran lo que habitualmente permanece oculto al gran público. En este segundo episodio, Luca Napolitano, junto con todo el equipo de Lancia y de Cassina, guía al espectador en un descubrimiento del Lancia Pu+Ra HPE. Da voz a los numerosos protagonistas del proceso de creación y desarrollo del Lancia Concept, tocando los primeros frutos de la colaboración con Cassina, una fuente esencial de inspiración para la creación de unos interiores mucho más parecidos a los de un hogar que a los de un automóvil.

En este episodio, Jean Pierre Ploué, Jefe de diseño de Stellantis y Jefe de diseño de Lancia, subraya el concepto de diseño atemporal que subyace en el nuevo Lancia Concept y que encarna plenamente los principios del innovador lenguaje de diseño de la marca, puro y radical, en un diálogo continuo entre formas elementales y brutales, pasado y futuro, interior y exterior.

Totalmente coherente con esta filosofía, el interior del Lancia Pu+Ra HPE escapa del lenguaje automovilístico típico, recreando un espacio ecléctico inspirado en el diseño de interiores y la arquitectura fluida. Según explicó Luca Fuso, CEO de Cassina, el Concept car representa el primer automóvil inspirado en el mundo del mueble y crea una sensación de hogar típica de las casas italianas, gracias a elementos como la alfombra redonda, los asientos delanteros, las inéditas mesitas y los grandes ventanales.

El Lancia Pu+Ra HPE también se distingue por la Sustylenability, un término nacido de la intersección entre sostenibilidad y estilo. A continuación, la palabra pasa a Rossella Guasco, Vicepresidenta de Stellantis Color & Material Design, y a Danila Giordano, responsable de Stellantis Color & Material Innovation, que hacen hincapié en la «Sustainability by Lancia», de la que el Lancia Concept es la primera expresión máxima. De hecho, gracias a la colaboración con marcas de excelencia «Made in Italy», el refinado interior del vehículo se ha realizado con materiales sostenibles en línea con los valores del plan estratégico a 10 años de Lancia y con un 70% de las superficies que se pueden tocar fabricadas con materiales reciclados-reciclables: la histórica tela Lancia, un material icónico en la tradición de la marca, se revisita ahora en clave moderna y se convierte así en un símbolo de la reinterpretación de la tradición por parte de Lancia.

Espacios eclécticos y sostenibles, pero también más dinámicos. El vídeo continúa con Gianni Colonello, Chief Interior Design, con una visión de los elementos icónicos del Pu+Ra HPE. En particular, los asientos delanteros que toman su inspiración de los sillones Maralunga diseñados por Vico Magistretti para Cassina. Los dos sillones individuales e independientes tienen unas proporciones únicas y una combinación cromática específica: los dos asientos delanteros de hecho se han imaginado y tratado como elementos que pueden vivir de forma natural fuera del habitáculo, en cuanto a la geometría, los materiales y los colores utilizados.

También hay claras referencias a los coches históricos de la marca, incluida la típica estructura de persiana veneciana del Lancia Beta HPE de los años 70, que el Lancia Concept vuelve a proponer en clave contemporánea, gracias al uso de líneas horizontales envolventes en la luneta trasera.

Por último, es el turno de Paolo Loiotile, responsable de Productos Lancia, de ilustrar la electrificación del Lancia Pu+Ra HPE que, en consonancia con su carrocería aerodinámica, eficiente y aerodinámica, representa la visión de futuro de la marca en términos de autonomía, velocidad de recarga y eficiencia para unas prestaciones líderes en el mercado.

Junto con la electrificación, Paolo también nos habla de la effortless technology, una tecnología sencilla, sin esfuerzo e intuitiva que facilite la vida a bordo a sus clientes, dándoles la bienvenida y haciéndoles «sentirse como en casa». Una tecnología basada en la interfaz virtual S.A.L.A., esencial e inteligente, que centraliza las funciones de audio, climatización e iluminación, permitiendo al conductor/pasajero adaptar el ambiente del interior del vehículo a su estado de ánimo, reaccionando para mejorar el bienestar a través de una mejor atmósfera a bordo.

El segundo episodio continúa así el viaje iniciado el pasado diciembre, tras el Lancia Design Day, con el primer episodio «Nuevo Renacimiento. El futuro en nuestras raíces».

El tercer y último episodio de la web-serie se presentará en 2024 con motivo del lanzamiento del nuevo Ypsilon.

