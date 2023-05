Divina vinagreta, recetas veganas para disfrutar

En el año 2021 se registró un crecimiento del 60 % de personas veganas en España, en relación con el año 2019.

Cada vez son más las personas interesadas en una alimentación consciente para ayudar a reducir la huella ecológica y proteger el medioambiente. Junto con esta tendencia, hay personas que, si bien no son veganas, han reducido mucho el consumo de carne y productos de origen animal. Esto se refleja en portales online como Divina Vinagreta que incluyen un apartado especial y muy extenso de recetas veganas. Gracias a este tipo de portales, no estrictamente veganos, las personas que comen carne descubren un nuevo modo de entender la alimentación y tienen acceso a la cocina vegana a través de una gran cantidad de recetas con verduras, legumbres, etc.

Muchas recetas veganas en Divina Vinagreta Divina Vinagreta es una web de recetas de cocina que cuenta con una excelente variedad de recetas de cocina andaluza, española y cocina del mundo. A pesar de no ser un sitio exclusivamente de recetas veganas, tiene un apartado muy amplio dedicado a publicar recetas de este tipo, en las que se expone de forma detallada cada uno de los pasos necesarios para cocinar platos vegano muy apetecibles. Divina Vinagreta se caracteriza por presentar recetas que combinan especias e ingredientes muy variados, pero adaptados para que cualquiera pueda preparar un plato vegano sin dificultad. Entre las recetas veganas se encuentran originales platos con legumbres como las lentejas y cremas frías, como el delicioso ajoblanco a base de almendras. Por su parte, destacan abundantes recetas de ensaladas 100 % veganas que además de presentar una magnífica combinación de sabores, ofrecen un atractivo visual encantador y llamativo. Otras recetas incluyen purés, la popular quinoa, salteados y distintos entrantes muy sugerentes.

Cómo comenzar en el veganismo La comida vegana seguirá siendo tendencia en los próximos años y son muchas las personas que desean “convertirse” al veganismo. Sin embargo, esto representa un reto, especialmente a la hora de cambiar los hábitos alimenticios que repetimos desde niños. Por ello, es importante entender que como cualquier cambio, puede requerir tiempo para adaptarse. Lo primero es saber combinar ingredientes, como las verduras, legumbres y frutas. En segundo lugar, es necesario aprender el uso de las especias en las opciones veganas, para dar sabor a los alimentos sin recurrir a aditivos artificiales, perjudiciales para la salud. En tercer lugar, hay que ser conscientes de que al principio el proceso puede ser difícil y se pueden cometer errores o fallar en la dieta. Sin embargo, ser estricto y extremista no es recomendable, ya que el mismo cuerpo debe adaptarse al cambio de alimentación, y eso conlleva tiempo. Por último, es necesario probar nuevas recetas, para variar y mantener el deseo por la comida vegana y que la cocina sea divertida y apetecible.

En este sentido, las recetas veganas de Divina Vinagreta son de gran utilidad y ofrecen amplia variedad de opciones para todos los gustos.