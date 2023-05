​Día del niño hospitalizado: voluntariado inolvidable

Hoy se celebra el Día del niño hospitalizado y en él, no puedo dejar de recordar con emoción mi voluntariado que realizaba en este aspecto en un hospital de Valencia en la zona de pediatría. Un voluntariado único que hice tiempo antes de las restricciones y consistía en estar en una ludoteca haciendo actividades con las niñas y niños que, a la vez, suponía un respiro para las familias.



Me encontré con niñas y niños súper agradecidos y todavía a día de hoy, conservo algunos de los regalos que me hacían en agradecimiento a mi labor voluntaria.

La verdad es que vale más unas palabras escritas en un folio, que cualquier bien material. Confío en que algún día podré seguir haciendo la altruista labor que tanta felicidad causaba a la infancia que podía acudir a la sala. Siempre me ha gustado defender a los más vulnerables y en consecuencia, este Voluntariado y otros con la infancia en riesgo, me emociona recordarlos a día de hoy. Que un niñ@ pueda sonreír gracias a lo que estás haciendo es algo único e imposible de definir con palabras.



Por favor, cuidad a las niñas y niños puesto que son únicos y su educación es fundamental para el futuro de nuestro mundo. Cuando veas a alguien sufriendo, no apartes la mirada y toma posición.

Por Carmen, Irene y todas las niñas y niños agradecidos con los que tuve la suerte de realizar esta maravillosa labor altruista.



Hoy mi artículo es para vosotras y vosotros ya que las gracias o las doy yo a vosotros por vuestra superación.