Lo que debes saber de la tableta MatePad SE 10.4 de Huawei

¿Estás en la búsqueda de una tableta que cumpla con las funciones básicas y sea asequible? Hoy te presentamos una de las mejores alternativas del mercado tecnológico, para que te mantengas conectado y actualizado: la MatePad SE 10.4 de Huawei.

Si no eres muy exigente, esperas que tu tableta sirva para entretenerte y hacer algunas videollamadas con amigos y familiares de vez en cuando, entonces encontraste el modelo indicado. Aquí te vamos a contar algunos detalles de este equipo que debes conocer.



Materiales y acabado

La MatePad SE 10.4 de Huawei es uno de los modelos más económicos que se encuentran en la actualidad, sin embargo, su diseño supera lo esperado. Está construida con aluminio, y su cuerpo fino y ligero tiene solamente 7,85 mm de grosor y 440 gramos de peso.

¿Cómo luce? Alrededor de toda la pantalla podemos notar un marco de medio centímetro, aproximadamente, así como su cámara frontal. Tiene un tamaño ideal de 246,94 x 156,7 mm y un par de parrillas a los lados que aportan mucho a la estética.

HarmonyOS 3, sin Google

Para la creación de este dispositivo, Huawei decidió trabajar con el sistema bastante intuitivo de HarmonyOS 3, sin Google, pero como viene con Android 12 AOSP, ha incluido su propio servicio de aplicaciones, la AppGallery que es cada vez mejor y más completa.

Verás que se puede vivir sin Google, y que lo que nos brinda Huawei con la AppGallery facilita el uso del dispositivo para cualquier usuario, gracias a todas las funcionalidades que tiene integradas. Además, ten en cuenta que instalar APKs resulta muy fácil.

Pantalla, resolución y sonido

El brillo de su pantalla IPS la hace resaltar, viene con una resolución de 1.440 píxeles, o 2K como comercialmente se conoce. Es FullHD+ y junto a su densidad de 255 ppp, permite disfrutar de contenido multimedia perfectamente, así como de videojuegos.

¿Y qué hay del sonido? Bueno, tiene un campo estero que suena bien cuando se sostiene en forma horizontal. Sus dos altavoces se defienden perfectamente cuando la frecuencia de sonido no es grave. Sin embargo, mejorará con el apoyo de un altavoz externo Bluetooth.



Integra la AppGallery de Huawei

Como hemos mencionado, la tableta viene con la tienda de aplicaciones de Huawei, la AppGallery, que ha venido creciendo durante los últimos años, ampliando sus productos, y logrando posicionarse entre las tres principales del mercado global.

Encontrarás todas las aplicaciones que necesitas, brindándote acceso a TikiTok, ClaroVideo, aplicaciones bancarias, y muchos más. Cada vez tiene más opciones como la nueva app de mapas, Petal Maps, que te ayuda a ubicar cualquier lugar rápidamente.

Sistema de cámaras sencillas

Huawei incluyó un sistema de cámaras que funciona bien para la exigencia básica, como cumplir con videollamadas y captar imágenes que no requieren de alta calidad. Por lo que si no buscas tomar fotografías profesionales en la calle con ella, te servirá a la perfección.

Su cámara delantera viene con 2 Mpx f/2.2 de foco fijo, mientras que la trasera, tiene Mpx f/2.2 con autoenfoque. Una capacidad que te permite grabar vídeos FullHD. No obstante, su sensor no está actualizado, por lo que servirá solo para desempeñar acciones básicas.



Huawei ha logrado recoger todos los aspectos sencillos y útiles en un solo dispositivo de precio reducido, que vale la pena probar. Todas las características que leíste aquí, difícilmente las encontrarás juntas en aparatos económicos de otras marcas en el mercado actual.

Por eso, te invitamos a que te enteres si está disponible en tu país la tableta matepad se de Huawei, y aproveches las bondades que ofrece por un precio realmente asequible.