​Comienza el rodaje de "Se acabó la fiesta", la ópera prima de Elena Manrique

Ha dado comienzo en tierras onubenses el rodaje de la primera película como directora de Elena Manrique, SE ACABÓ LA FIESTA. SE ACABÓ LA FIESTA es una película guiada por sus protagonistas. Personajes a caballo entre dos mundos, entre dos estados vitales, a los que quieres, pero a la vez no soportas. Por sus caprichos y necesidades.

El guion, escrito también por Elena Manrique, fue seleccionado para participar en el taller de escritura de guion del Mediterranean Film Institute, donde en otras ediciones seleccionaron títulos españoles de reciente gran éxito como Alcarràs y 20.000 especies de abejas.

E. Martínez, Sonia Barba y Beatriz Arjona protagonizan este cuento “gótico andaluz”.

“SE ACABÓ LA FIESTA es un cuento en el sentido más clásico de la palabra. Como todos esos relatos clásicos nuestra historia también plantea una reflexión sobre la supervivencia, y cómo el empeño personal y la suerte —sí, siempre aparece la suerte o la falta de ella— pueden ayudarnos a trascender un destino implacable " comenta Elena Manrique.

SE ACABÓ LA FIESTA cuenta con la producción de Olmo Figueredo González-Quevedo, Belén Atienza y Sandra Hermida, así como la producción ejecutiva de Sara Gómez, para La Claqueta PC, Story Capital AIE y Perdición Films, en coproducción con Menuetto Films (Bélgica). Cuenta con la ayuda del Ministerio de Cultura ICAA, el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, de Europa Creativa MEDIA y del fondo Eurimages y la participación de RTVE y Movistar Plus+. De las ventas internacionales se encarga Wild Bunch.

SINOPSIS

Un emigrante africano se esconde en el cobertizo de una casa señorial andaluza. Desde ahí contempla la vida cotidiana y la dinámica entre la señora de la casa y su joven asistenta. Un día es descubierto por la señora, y un tiempo después por la criada, pero ambas se lo ocultan a la otra, hasta que un imprevisto destapa el secreto.

BIO ELENA MANRIQUE

Después de más de 20 años dedicada a la producción de cine y televisión, SE ACABÓ LA FIESTA será su primera incursión como directora de un largometraje con vocación de traspasar el espacio de la experimentación. Durante este tiempo, Elena ha dirigido mediometrajes, cortos y distintas piezas de creación audiovisual de muy diversa índole: 60 Minutos (dentro de los LittleSecretFilms), Cena de Navidad (corto inspirado en El Artista), Another Man Another Day (dentro del marco del Festival de Sitges), entre otros trabajos. También participo en el guion de Cuidad Delirio de Chus Gutierrez, y lleva trabajando como productora desde el año 2000. Entre los títulos en los que ha participado destacan Celda 211 de Daniel Monzón, El Orfanato de J. A. Bayona, Kiki, el amor se hace de Paco león y El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro.