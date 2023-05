True Global Ventures 4 Plus cambia su estrategia de financiación a «Opportunity Fund»

En True Global Ventures (TGV) acaban de anunciar un fuerte compromiso con la IA generativa y la Web3 con nuestro último cambio de estrategia financiera, el fondo de oportunidades «TGV 4 Plus Opportunity Fund».

Este cambio de estrategia, desde el original fondo de seguimiento, tiene como objetivo mejorar su posición para aprovechar las mejores oportunidades de inversión en IA generativa y Web3 en las condiciones actuales del mercado.

La IA generativa engloba mucho más que solo chats de texto. Su uso se enfoca principalmente en incrementar la productividad, obtener flujos de ingresos adicionales e incluso crear ventajas competitivas desleales para muchas organizaciones si saben cómo aprovecharlas.



Las tecnologías revolucionarias como la IA generativa se utilizan hoy en día en empresas más tradicionales como, por ejemplo, inmobiliarias, bufetes de abogados, consultorías, centros de atención al cliente, constructoras, etc.



Según las investigaciones de TGV, lamentablemente, muchas organizaciones e inversores no priorizan el aprovechamiento de estas soluciones disruptivas que crearían valor dentro de ellas. «El crecimiento del mercado de valores ofrece verdaderas oportunidades a los inversores como, por ejemplo, las family offices, a la hora de ganar exposición en las tecnologías transformadoras. Las tecnologías como la IA generativa y la cadena de bloques podrían aumentar la eficiencia y la eficacia de sus empresas de cartera, lo que supondría una ventaja competitiva» explica Fredrik Adolfson, socio administrador del TGV 4 Plus Opportunity Fund.

Del Follow on fund al Opportunity Fund

El anterior fondo de la empresa se conocía como el fondo de seguimiento «TGV 4 Plus Follow On Fund» y registró 146 millones de USD en su primer cierre en junio de 2022. El compromiso de los socios generales representó un 40 % del tamaño total del fondo.

Además de invertir en los líderes de la Web3 con intención de emplear IA generativa, el nuevo TGV 4 Plus Opportunity Fund también invertirá en empresas en fase de crecimiento especializadas en IA generativa.

«Estamos encantados de renovar nuestra estrategia de financiación de fondos porque están apareciendo nuevas y excelentes oportunidades.En lugar de mantener una actitud expectante, con una selecta cartera de inversiones, hemos seleccionado a los líderes de la industria con mejores valoraciones y con mayor potencial de rentabilidad. Gracias a nuestra red global de socios, podremos ayudarlos a crecer en un mercado que crece rápidamente» comenta Konrad Wawruch, socio administrador del nuevo fondo.

TGV lleva invirtiendo desde 2011 en empresas que están empezando en el mundo de la IA generativa, lo que la convierte en una parte esencial de nuestro plan de inversión. Mientras nuestras inversiones en Web3 se remontan a 2016, actualmente, las empresas de IA generativa en las que se había invertido o se había hecho un seguimiento previamente ya están empezando a crecer.



Hasta ahora, el TGV 4 Plus Opportunity Fund ha invertido en dos grandes líderes del mercado:



Ledger, líder mundial en la auto custodia de activos digitales. Es una empresa que protege el 20 % de los activos digitales y el 30 % de los NFT del mundo sin haber sufrido nunca un ataque de seguridad. Asimismo, según varios datos, Ledger es una empresa anticíclica. Durante los incidentes de Terra/LUNA, FTX y SVB, las ventas de hardware de Ledger se dispararon, lo que demostró un fuerte vínculo con el aumento del índice de precio de los ETF de oro. Animoca Brands es líder mundial de la Web3 y la empresa con mayor propiedad de activos digitales dentro del entretenimiento y los metaversos abiertos. Ha sido galardonada en varias ocasiones y ha aparecido en el ranking de las empresas de la región de Asia y el Pacífico con mayor crecimiento en 2023 del Financial Times (FT) y en la lista Fortune Crypto 40.

Información sobre True Global Ventures



El TGV4 Plus Opportunity Fund («fondo de oportunidades») completó su primer cierre en junio de 2022 por 146 millones de USD. Los socios generales (GP) del Opportunity Fund que lideran tanto el fondo como su comité de inversión invierten más de 62 millones de USD de su dinero en el fondo. Esto representa un compromiso total de los GP de más del 40 % del tamaño total del fondo, uno de los mayores del sector del capital de riesgo.



El Opportunity Fund se centra en invertir la mayor parte de su capital en empresas seleccionadas del fondo base TGV 4 Plus. Algunas de las empresas de cartera son Ledger, The Sandbox, Animoca Brands, Chromaway, GCEX, etc.

La utilización de inteligencia artificial, entre la que se incluye la IA generativa, y tecnologías de Web3 como la cadena de bloques, se ha convertido en un elemento indispensable para nuestras empresas de cartera. Estas innovadoras tecnologías se están aprovechando como ventajas competitivas a la hora de impulsar cambios transformadores y aplicarlos a productos probados. TGV centra su actividad en 20 ciudades a nivel mundial, principalmente en Singapur, Hong Kong, Dubái, Estocolmo, París, Londres, San Francisco, Nueva York, etc.