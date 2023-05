​Los motivos por los que me desvinculé totalmente de la feria

El año pasado durante la feria de Vinaroz renuncié totalmente de este mundillo en el que entre idas y venidas comencé incluso antes de ser mayor de edad.



Bien sabe todo el mundo que yo me he posicionado sobre el accidente por imprudencia que tuvo lugar en Mislata (Valencia) y esto tiene unas consecuencias para los feriantes a los que solo les importa la pasta pase lo que pase y sufra quien sufra.

Yo trabajé con la empresa que montó en Mislata un hinchable que volcó tras las ráfagas de viento y estaba hecho una chapuza careciendo totalmente de seguridad y "supervisado" por un ingeniero que ni siquiera pisó el pueblo, según la geolocalización del teléfono móvil.

Durante mi experiencia en la feria, he trabajado en hinchables, puestos de comida basura y otras atracciones infantiles.

Durante el artículo, no estoy acusando de ningún delito, pero sí de malas prácticas y frialdad. Siempre rechacé trabajar con feriantes que utilizaran animales como los ponis, ya que me suponía una tristeza muy grande verlos dando vueltas a temperaturas extremas mientras los niños montan encima sin ser conscientes de lo que, por suerte, ya se acabó. Los equinos evidentemente sufren en cualquier explotación y tengo informes veterinarios sobre ello.

TRABAJÉ CON LOS CODICIOSOS FERIANTES DE MISLATA

Durante mi experiencia con los feriantes que presuntamente provocaron el accidente en Mislata, se proporcionaba la hamburguesería como de comida americana comprándolo todo en un conocido supermercado y solo me aseguraban los días que sabían que pudieran venir inspecciones de trabajo lo que concuerda con los empleados fantasmas de la feria de Mislata que han desaparecido.

Es más, le molestaba que yo me negara a cambiar billetes falsos por ahí o me cobraron los menús de unas personas que estábamos atendiendo entre los dos y se fueron marchando diciendo que el último pagaba al que parece ser, le hicieron una encerrona y por ello, solo pagó lo suyo. Las palabras textuales de Mara, que es la familiar encargada de este chiringuito, fueron: "Te voy a descontar lo que no han pagado estos panchitos".

En ferias como la Alameda me ha llegado a dar 3€ al día en efectivo que es lo que cuesta la ida y vuelta en el autobús a Nazaret que era en el barrio en el que vivía en ese momento.

En este caso, en la feria de Requena me desvincularía totalmente de estos feriantes hace muchos años destacando la humanidad de una familia que tras mi estado de nervios, me invitaron en su cafetería a tomar un refresco tras pedirlo las mismas niñas a las que les regalé las manzanas de caramelo que hice por mi cuenta y con productos míos.

No estoy criminalizando a todo un sector, pero al menos todos los feriantes con los que he trabajado yo, siempre estaban con el ocultismo e intentaban pagarte poco y no darte de alta en la seguridad social.

Respecto a la relación laboral con Mara, aparece cotizada unos días en la seguridad social, pero a día de hoy tengo testigos que me vieron trabajar ferias enteras como la feria del puerto de Valencia que estaba al lado de mi barrio y por lo tanto, tengo testigos que conservo a día de hoy.

MI ÚLTIMA EXPERIENCIA CON LOS FERIANTES FUE EL AÑO PASADO EN UN TREN

Mi última experiencia laboral con unos feriantes fue en un tren infantil del que no diré el nombre puesto que antes de irme, tuve que firmar un montón de papeles sin leerlos con la excusa de que salía el tren desde Vinaroz a Valencia y el siguiente tardaba mucho.

En esos papeles, de los que nunca me informaron lo que firmaba y tampoco debí haberlo hecho, sospecho que firmé un compromiso de confidencialidad y en consecuencia, no diré el nombre de la empresa. Sí que puedo decir que, a mi entender, se aprovechan de conocer mi situación de necesidad y personal.

Estuve trabajando con ellos en diferentes pueblos e incluso Cambrils que está en Cataluña y aunque me aseguraban unas horas para curarse en salud, lo cierto es que hacía muchas más y en este caso, si es verdad que eran 30€ al día, pero por la mañana se limpiaba y por la tarde se abría hasta altas horas de la madrugada que se fueran los niños y a todo esto hay que restarle el gasto en comida que corría de mi parte o si abrían por la mañana, si acaso me daban un plato de arroz con tomate ya que como soy vegano, no sabían hacer una opción en condiciones a pesar de que hoy en día hay de todo, pero yo soy una persona a la que no le gustan los problemas y se conforma con poco.

La última feria con estos feriantes fue en Vinaroz en el que dormía en un camión y tampoco tenía nevera para guardar los productos por lo que acababa siempre mal alimentado con productos que no necesitaran nevera y fue tras participar en un programa de televisión hablando de las condiciones laborales con los feriantes de Mislata, cuando comienzo a sufrir coacciones de diferentes feriantes que si no tienen nada que ocultar, no entiendo el miedo a que denuncie las condiciones laborales con esa empresa.



Hasta tal punto llegó la presión y la complicidad de los feriantes con los que trabajaba, que llegué a presentar mi dimisión y durante esa madrugada me vi el reportaje en el que efectivamente yo simplemente aparezco contando de esa empresa lo mismo que aquí.

De hecho, a 2 meses del "accidente" ya se leía en titulares: "La Policía concluye que Vera y Cayetana no habrían muerto si el castillo de Mislata hubiese estado atado por sus 30 anclajes".

Un perito imparcial detalla todos los fallos en más de 100 páginas, la fiscalía también lo tiene claro y están imputados por homicidios por imprudencia y lesiones por imprudencia en el juzgado de instrucción 4 de Mislata.

Si el hinchable de las lonas mugrientas hubiera estado en su sitio respetando el proyecto municipal, hubiera estado protegido por otras atracciones y el Ayuntamiento de Mislata también es señalado con todo lo relacionado con este suceso.

LA PRESIÓN Y MALA ALIMENTACIÓN

La mañana siguiente llegué a sufrir un desmayo fruto de la presión y la mala alimentación que nunca me había ocurrido ya que siendo vegano, estoy desde hace años mejor de salud que nunca y sin privarme de nada ante las alternativas que existen hoy en día.

Los colegas feriantes llegaban a comparar el montar un hinchable con las cuerdas rotas, sin anclajes y estando de baja fiscal, con subirse a un autobús y esa codicia fue la que me hizo renunciar de este mundo tan oscuro.

Es más, permitieron la humillación hacia mi persona mientras yo desarrollaba mi trabajo disfrazado de un personaje animado y mientras tanto, una mujer que tiene una atracción en la feria delante de una niña pequeña me diría textualmente: "TE MERECES QUEDARTE SIN TRABAJO POR LO QUE HAS HABLADO DE LOS FERIANTES" y fue por eso que esa madrugada miré lo que había salido.

Dicha persona al día siguiente se disculpó por el miedo a que hiciera público el nombre de su atracción y la misma se viera perjudicada porque al fin y al cabo, aquí solo importa la pasta y una buena imagen que es totalmente falsa.

SI QUIERES TRABAJAR EN LA FERIA, ÁRMATE DE PACIENCIA

Yo he realizado muchísimos voluntariados respecto a la infancia y en estos lugares te toca ver de todo puesto que hay madres y padres completamente irresponsables respecto a los hijos que montan en la atracción o incluso les han llegado a pegar fuerte y se me ha dicho que no es asunto nuestro por parte de feriantes.

Con estos últimos, la gente se me quejaba de que ponían música pornográfica y tras trasladar mis quejas, el feriante ni corto ni perezoso me respondería que cada uno en su atracción pone la música que le sale de los cojones.

Un sector que, en su gran mayoría, quiere ocultar las condiciones laborales precarias y el trato que dan a sus empleados al igual que silenciar todo lo que falló respecto al accidente que por desgracia, mató a 2 niñas en la feria de Mislata en Enero de 2022 limpiando alguien la sangre de una de las niñas y echando la culpa el feriante falsamente a los empleados del samur contradiciéndose con el propio abogado que lo defiende entre muchas otras cosas.

En los artículos de opinión que hago sobre la feria de Mislata, no suelo profundizar mucho en mi relación laboral con los feriantes por respeto a las familias y por no restar importancia a ese suceso que es mucho peor puesto que no podemos comparar el fallecimiento de 2 niñas con la precariedad o trato inapropiado, y por ello, he considerado hacer un artículo del que evidentemente, me he quedado corto, muy corto.



Por unas ferias en las que se priorice la seguridad de la infancia y se dé un buen trato a los empleados para que la alegría que supuestamente traen a los pueblos, sea para todos.