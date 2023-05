ZEISS estrena tarifa cargada de novedades y con una apuesta por la diferenciación en toda su oferta de lentes de stock

ZEISS lanza nuevo catálogo cargado de novedades como la ampliación de índices y tratamientos en las lentes monofocales ZEISS ClearView stock, la evolución del catálogo de lentes ZEISS SmartLife y además, el lanzamiento de las nuevas lentes ZEISS Individual 3 en sus versiones monofocal, digital y progresiva En el inicio de mayo, ZEISS lanza su nueva tarifa, que incluye, como cada año, novedades tecnológicas de primer nivel. Para ZEISS innovar no es una palabra hueca, sino que forma parte de su ADN, algo que demuestra cada año con nuevas soluciones que cubren las necesidades de los clientes, también este 2023.

Entre las principales novedades de este año están las lentes monofocales ZEISS ClearView Stock, ahora, con ampliación de índices y tratamientos. Una gama única de lentes de stock que permite dar auténtico valor y diferenciación a esta categoría y a cualquier necesidad cubierta con lentes monofocales. Las lentes ZEISS ClearView Stock están disponibles para la totalidad de los clientes ZEISS desde inicios de mes.

Las lentes de stock son las más vendidas en todos los mercados, y por eso ZEISS aporta nuevas ventajas competitivas a sus clientes, desarrollando una tecnología que permite sumar el rendimiento óptico que aportan las lentes freeform a la rapidez de entrega que caracteriza a las lentes de stock. Esto permite a los ópticos diferenciarse de sus competidores estableciendo, asimismo, vínculos de larga duración con sus clientes. Además, estas lentes de stock no tienen nada de estándar: consiguen mejor estética porque son más finas y planas, y tienen una zona de visión hasta tres veces más amplia que el resto de las lentes monofocales del mercado.

Otra de las novedades de este año es la evolución del catálogo de lentes ZEISS SmartLife, el más avanzado de ZEISS hasta la fecha, gracias a la tecnología ZEISS SmartView 2.0.

Unportfolio para ópticos independientes que buscan la diferenciación frente a las cadenas pudiendo dar respuestas de calidad a las nuevas necesidades del consumidor de hoy en día. Desde el 1 de mayo y gracias a la nueva tecnología ZEISS SmartView 2.0, las nuevas lentes ZEISS SmartLife, han evolucionado, ahora son lentes que ofrecen mejores campos de visión y que se adaptan mejor a las tendencias de monturas actuales.

La multinacional presenta también las nuevas lentes ZEISS Individual 3, el nuevo paradigma del sector óptico en lentes individualizadas,disponibles en exclusiva para las ópticas pertenecientes al programa ZEISS Vision Expert (ZVE). Desde el lanzamiento del partner program ZVE sus ópticas, disponen productos ZEISS en exclusiva.

Las nuevas lentes ZEISS Individual 3, son fruto de una amplia investigación, donde ZEISS analizó más de 12,5 millones de datos relacionados con el comportamiento visual de los usuarios en su estudio International Global Vision Study*. El análisis y aplicación práctica de este estudio, unido al uso de Inteligencia Artificial, dan como resultado la nueva tecnología, con Inteligencia Aumentada, ZEISS Inteligence Augmented Design, la piedra angular de las ZEISS Individual 3. Estas nuevas lentes, las más avanzadas que la marca alemana haya diseñado jamás, logran un encaje perfecto entre la lente y las necesidades visuales del usuario.

La tecnología e innovación de las nuevas ZEISS Individual 3 llega avalada por los usuarios de gafas:

8 de cada 10 usuarios confirmaron que las nuevas lentes ofrecían una visión cómoda en cuestión de minutos (1). El 90% de los usuarios confirmaron que la visión con estas lentes era muy natural (1) y, el 84% de los usuarios, confirmaron que estas son las mejores lentes para todo uso que han tenido (1).

*Porcentaje de participantes que calificaron 'totalmente de acuerdo' o 'de acuerdo'. Prueba de aceptación del consumidor del mercado en la cartera de lentes ZEISS SmartLife Individual 3 con n = 174 participantes en el estudio en DE, IT, CN por Carl Zeiss Vision International GmbH, DE 2022. (inédito, datos en archivo).