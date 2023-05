Mallorca, Tenerife y Valencia cuelgan el cartel de ‘Sold out’ para la gira Harlem Globetrotters World Tour y Madrid y Barcelona apuran sus últimas localidades

La gira Harlem Globetrotters 2023 World Tour vuelve a España con un espectáculo innovador y con una propuesta única. Comienza este viernes 12 de mayo en Tenerife y posteriormente recorrerá otras nueve ciudades de nuestro país: Barcelona, Valencia, Madrid, Mallorca, A Coruña, Vitoria, Tarragona, Málaga y Sevilla. Ya se han vendido más de 58.000 entradas para todos los shows, colgando el cartel de ‘Sold out’ para los de Valencia, Tenerife y Mallorca, mientras que Madrid y Barcelona están a punto de agotar también las localidades disponibles.



En este nuevo tour, presentado por Adeslas, los aficionados al baloncesto más espectacular disfrutarán de sus Globetrotters favoritos con nuevos e increíbles trucos, jugadas imposibles y movimientos atléticos solo al alcance del legendario equipo de Harlem, que en 2026 celebrará su centenario. No habrá ni un segundo de tregua, la diversión está garantizada de principio a fin.

Además, la experiencia inmersiva e interactiva para los fans se multiplica en esta gira. Cada uno de los asistentes formará parte del espectáculo, ¡y no solo desde la grada! Si no quieres perder la oportunidad de conocer a los jugadores en persona y vivir un momento único, compra ya tu Magic Pass y aprovecha antes de que se acaben en todas las ciudades.

Los mundialmente famosos Harlem Globetrotters, que han hecho ya 7 giras con Proactiv en España, son los creadores originales e influyentes del baloncesto actual, puesto en práctica por atletas con habilidades únicas. Algunos de sus miembros ostentan récords mundiales únicos, como el Alley-Oop a mayor distancia, el tiro más lejano con los ojos vendados o el mayor número de lanzamientos de media distancia en un minuto.

El equipo ha promocionado su icónica marca en más de 124 países y territorios de seis continentes desde 1926. Orgullosos de formar parte del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, su misión sigue siendo hacer avanzar el juego del baloncesto y ofrecer un entretenimiento emocionante e interactivo al mundo.

Fechas de Harlem Globetrotters World Tour 2023

Tenerife - viernes 12 de mayo a las 19:30 horas - Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín

Barcelona - sábado 13 de mayo a las 19:00 horas - Palau Olímpic de Badalona

Valencia - domingo 14 de mayo a las 19:00 horas - Pabellón Fuente de San Luis

Madrid - lunes 15 de mayo a las 19:00 horas - WiZink Center

Mallorca - martes 16 de mayo a las 19:00 horas - Palau Municipal d’Esports Son Moix

A Coruña - miércoles 17 de mayo a las 19:00 horas - Coliseum A Coruña

Vitoria - jueves 18 de mayo a las 19:00 horas - Fernando Buesa Arena

Tarragona - viernes 19 de mayo a las 19:30 horas - Tarraco Arena

Málaga - sábado 20 de mayo a las 19:00 horas - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Sevilla - domingo 21 de mayo a las 19:00 horas - Centro Deportivo San Pablo