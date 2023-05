Los dos DS E-TENSE FE23 de Jean-Éric Vergne y Stoffel Vandoorne protagonizaron dos impresionantes remontadas en Mónaco

La carrera más prestigiosa del Campeonato del Mundo ABB FIA de Fórmula E se disputó el sábado por las calles de Mónaco. En la novena prueba de la 9ª temporada, gracias a un sólido pilotaje, los pilotos de DS PENSKE lograron puntuar tanto en el campeonato de pilotos como en el de equipos.

La jornada no comenzó de la mejor manera posible para DS Automobiles y su socio PENSKE AUTOSPORT. Debido a un repentino descenso de la temperatura durante la calificación, el equipo francés fue penalizado por tener una presión de neumáticos demasiado baja.

Desde la posición 22ª, Jean-Éric Vergne ofreció un brillante espectáculo por las calles de Mónaco. Durante las 29 vueltas, el francés ganó 15 posiciones y terminó en el séptimo lugar. JEV se anotó seis puntos en el campeonato para mantener así vivas sus esperanzas al título, y ahora ocupa la quinta posición en el campeonato de pilotos.

Stoffel Vandoorne también escaló posiciones en el E-Prix de Mónaco. Al igual que su compañero de equipo, mantuvo un buen ritmo combinando paciencia con agresividad, y aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron. El vigente campeón del mundo salió 21º y pasó bajo la bandera a cuadros en el noveno lugar, anotando también dos puntos importantes para el equipo.

DS PENSKE ocupa la quinta posición en la clasificación de equipos tras las nueve primeras pruebas de la temporada, lo que confirma su protagonismo en la parte alta de la tabla. El equipo afrontará las dos próximas carreras en Yakarta (Indonesia) -3 y 4 de junio- con el objetivo de seguir luchando por el título.



Eugenio Franzetti, director de DS Performance: "Ha sido una carrera difícil y emocionante al mismo tiempo. La penalización que sufrimos en la calificación nos obligó a salir desde la última fila de la parrilla con los dos coches, pero nuestros pilotos protagonizaron una impresionante remontada. En una pista en la que tradicionalmente es difícil adelantar, nuestros dos campeones sacaron el máximo rendimiento al DS E-TENSE FE23. En total, remontaron 27 puestos entre los dos: 15 JEV y 12 Stoffel. Una actuación increíble que ha permitido al equipo sumar algunos puntos más".

Jean-Éric Vergne, campeón 2018 y 2019 de la Fórmula E: “Definitivamente salvamos el día al sumar puntos gracias al séptimo puesto después de salir últimos en la parrilla. Más aun sabiendo que terminar entre los 10 primeros en Mónaco es bastante difícil cuando las cosas van bien. Creo que hemos gestionado bien la carrera. Es una verdadera lástima que no tuviéramos suerte en la calificación; nuestro objetivo es luchar por el título, así que tenemos que evitar que ocurran este tipo de cosas. Dicho esto, el coche ha sido muy competitivo hoy. Tenemos que ser positivos y seguir dándolo todo hasta el final".

Stoffel Vandoorne, actual campeón de la Fórmula E: “Ha sido un día difícil para nosotros, pero al final ha terminado bastante bien, ya que hemos conseguido sumar algunos puntos importantes para el campeonato. El sábado empezó bien, ya que durante los entrenamientos libres teníamos un buen ritmo y me sentía seguro con el coche. Por desgracia, nuestros dos DS E-TENSE FE23 tuvieron que salir desde la última fila de la parrilla. Eso dificultó nuestro trabajo durante la carrera, pero por suerte pudimos volver al top 10 maximizando nuestro nivel de rendimiento para terminar novenos. No fue del todo perfecto con el Attack Mode, pero podemos sentirnos satisfechos dadas las circunstancias."



Cifras clave desde que DS Automobiles participa en la Fórmula E: 98 carreras

4 títulos

16 victorias

47 podios

22 pole positions

La frase del Campeón del Mundo Nelson Piquet: "Pilotar en Mónaco es como montar en bicicleta dentro de casa".