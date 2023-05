Ayudar a aquellas personas que saben nadar pero tienen miedo a hacerlo en zona profunda porque no saben flotar de pie, por Nadar Sin Miedo

La natación es una actividad acuática que no solo es divertida y refrescante, sino que también su práctica es capaz de promover un estilo de vida saludable y activo para personas de todas las edades, pasando desde los niños hasta los propios adultos.

Sin embargo, aun con la capacidad de nadar, existen casos de adultos que se ven atemorizadas por las zonas profundas, lo cual se debe generalmente a no saber flotar de pie. Es por ello que Nadar Sin Miedo ofrece sus servicios a todos aquellos individuos que desean aprender a nadar, eliminando todo miedo a hundirse.

Técnicas para aprender a nadar en zonas profundas El miedo a las zonas profundas de los adultos que saben nadar reside en el hecho de que desconocen las maneras en las que pueden quedarse flotando de pie en el agua. Esto puede deberse a un deficiente aprendizaje, o bien por ser una práctica que nunca antes habían realizado.

El método Nadar Sin Miedo procura que todas aquellas personas que posean este temor puedan resolverlo de una manera en la que puedan construir su confianza y seguridad dentro del agua. Este proceso incluye el aprendizaje de 3 flotaciones verticales, es decir, 3 maneras diferentes de flotar de pie en una zona profunda.

En primer lugar, se encuentra la flotación vertical dinámica, la cual la constituye un movimiento de piernas y/o manos. Estas extremidades se encargan de mantener al cuerpo flotando constantemente de pie con la cabeza fuera del agua, evitando hundirla para así poder respirar.

Luego se encuentra la flotación vertical estática básica y la flotación vertical estática avanzada. Como su nombre lo indica, estas técnicas no necesitan ningún movimiento para mantenerse a flote en posición vertical, ya que con el control de la respiración y una colocación adecuada del cuerpo se puede flotar de pie sin ningún problema y sin acumular cansancio.

Método NSM para adultos con miedo al agua en Madrid El método NSM surge con la idea de ayudar a sus alumnos a conseguir un efecto doble: aprender a nadar a la vez que superan el miedo al agua. El profesor es capaz de analizar las necesidades de cada estudiante, ya sea meter la cabeza o respirar dentro del agua, aprender a nadar, flotar, hundirse, entre otros problemas. De esta manera, la planificación, preparación y ejercicios de las clases toman un carácter personalizado que colabora con el progreso de cada alumno.

Con presencia en Madrid, los cursos adquieren relevancia al ocupar temas que afectan la psiquis de las personas como el temor al agua. Esta no es una problemática que pueda ser resuelta con solo acudir a familiares, amigos o conocidos. Se requiere la ayuda de profesores de natación con un método de trabajo que les permita saber, tratar y atender estas cuestiones de manera profesional.

Mediante un cronograma de clases semanales, Nadar Sin Miedo tiene la meta de que todos sus clientes superen ese miedo al agua, de manera que puedan nadar tranquilos y seguros, disfrutando sin preocupaciones del medio acuático.