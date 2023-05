Marketing para Psicólogos se especializa en la publicidad para psicólogos

La actividad del psicólogo suele desarrollarse habitualmente en el ámbito de la práctica privada, en ocasiones, por la falta de plazas en el sector de la salud pública.

Por esta razón, es necesario que aquel especialista que desee prosperar en su profesión se dé a conocer por cuenta propia para atraer a un mayor número de pacientes al consultorio. Sin embargo, con este fin, se requiere utilizar estrategias certeras de publicidad para psicólogos que capten a nuevos clientes.

En esta línea, las campañas publicitarias en Google Ads pueden ser efectivas para impulsar el tráfico del sitio web y visibilizar los servicios ofrecidos. No obstante, para obtener los mejores resultados es imprescindible contar con profesionales como los de Marketing para Psicólogos.

Google Ads: un sistema de publicidad digital muy demandado por psicólogos y terapeutas El Google Ads actualmente es uno de los métodos de publicidad patrocinada más rápidos y efectivos del entramado digital. Este consiste en crear anuncios en línea para llegar a las personas que están buscando ese producto o servicio al instante.

En el escenario local de la asistencia psicológica, la plataforma Marketing para Psicólogos resulta muy requerida por los profesionales que desean diferenciarse de la competencia. Gracias al trabajo de los expertos, con tan solo unos clics, el paciente podrá desde conocer el servicio profesional hasta efectuar reservas de turnos o informarse con contenidos útiles sobre salud mental.

La estrategia consiste en aplicar varias acciones que permitirán al portal web crecer de forma progresiva hasta aparecer en los primeros puestos de los motores de búsqueda de Google.

En este sentido, la elección cuidadosa de las palabras clave para el anuncio es esencial, ya que Google Ads opera como una especie de “subasta” donde los anunciantes compiten por llevarse el clic de un resultado de búsqueda.

Asimismo, existen otras acciones complementarias de marketing para conseguir nuevos pacientes y fidelizar con los habituales, como la contratación de influencers para la promoción, las relaciones públicas en grupos o foros, aplicar descuentos o promociones, organizar eventos o talleres y potenciar las redes sociales, entre otras.

¿Por qué invertir en Google?, la publicidad para psicólogos Los especialistas de Marketing para Psicólogos ofrecen en España este servicio de publicidad en línea y recomiendan su uso para captar a nuevos pacientes por un precio muy asequible. De hecho, la agencia estima que los profesionales pueden invertir un total de 200 € y obtener un retorno aproximado de lo invertido de 520 € por cliente. Solo se abona por cada visita recibida a través del enlace patrocinado.

No obstante, la agencia también aclara que la inversión no sigue un patrón lineal, por eso quien más invierte no tiene por qué ser el más posicionado y estar arriba del buscador. Por eso, sus servicios se centran en la calidad del anuncio, orientada a ganar una mayor visibilidad en el sistema de pujas de Google y a obtener un alcance ilimitado de usuarios en todo el mundo.

Finalmente, cabe destacar que las herramientas de Google Ads también permiten segmentar la audiencia y conseguir resultados inmediatos para el anunciante.

En conclusión, la firma ubicada en Murcia, Marketing para Psicólogos posee tarifas de publicidad tanto para psicólogos clínicos como centros de psicología y pone a disposición todos los servicios para mejorar su posicionamiento.