​"El falsificador de pasaportes": engañar al verdugo

Filmin estrena el próximo viernes 12 de mayo la película "El falsificador de pasaportes", cuarto largometraje de la directora alemana Maggie Peren que se presentó mundialmente en el Festival de Berlín en 2022, y que fue estrenada en cines en nuestro país por Vercine el pasado mes de enero.



La película se basa en la novela homónima de Cioma Schönhause (Galaxia Gutenberg, 2009), en la que el autor narra sus vivencias como ciudadano judío en el Berlín hitleriano. No obstante, este testimonio se parece poco a otros que le han antecedido. Schönhause vive con intensidad, con increíble osadía, y es capaz de disfrutar de la vida y de la juventud, de engañar a los nazis una y otra vez, en el entorno más espantoso posible. Pronto descubre que su habilidad para falsificar pasaportes y documentos le permite también falsificar su propia identidad, y haciéndose pasar por un oficial de la marina, logra burlar su deportación por parte de los nazis. "Lo más difícil como directora fue hacer justicia a la ligereza de la novela y al mismo tiempo contar cómo la gente odiaba a los judíos como algo natural", confiesa Maggie Peren.

La película acierta al retratar cómo era el día a día de los ciudadanos alemanes de a pie en plena Segunda Guerra Mundial y logra, a pesar del contexto, transmitir un espíritu optimista y vitalista e incluso algunos instantes de humor. "Era importante para mí crear conciencia de que el racismo no surge de la nada. Las raíces son profundas en nuestra sociedad y la historia de Cioma en su enorme ligereza tiene, sin embargo, o simplemente por eso, el poder de rastrear la profundidad de esas raíces", explica la directora.

El reparto de "El falsificador de pasaportes" está encabezado por el protagonista de la serie "Dark", Louis Hofmann, y cuenta también con intérpretes como Jonathan Berlin ("Kruso"), Luna Wedler ("Blue My Mind") o Nina Gummich ("Charité: Guerra Fría").

El falsificador de pasaportes Título original: "Der Passfälscher". País y año de producción: Alemania, Luxemburgo, 2022. Duración: 116 minutos. Dirección y Guion: Maggie Peren. Dirección de fotografía: Christian Stangassinger. Música: Mario Grigorov. Intérpretes: Louis Hofmann, Jonathan Berlin, Luna Wedler, Nina Gummich, André Jung, Marc Limpach, Yotam Ishay, Luc Feit, Jeanne Werner.







Maggie Peren

DIRECTORA Y GUIONISTA Nació en Alemania en 1974. Con 24 años escribió su primer guion, el de "Vergiss Amerika", dirigido en 2000 por Vanessa Jopp. Ha dirigido hasta la fecha cuatro largometrajes, entre ellos su debut, "Stellungswechsel" (2007), o "El color del océano" (2011), rodada en Canarias con algunos actores españoles.