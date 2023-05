Todo lo que ofrece Touch in Touch, la consultora de selección en Madrid

Touch in Touch, una consultora de selección especializada en scouting, se dedica a ayudar a sus clientes a cerrar sus procesos de selección de manera eficiente y pragmática.

Revolucionar el mundo del scouting con el enfoque exhaustivo y rentable de Touch in Touch Touch in Touch es una consultora especializada en scouting que ofrece una alternativa eficiente y rentable a los métodos convencionales de selección de personal. Su enfoque se centra en llevar a cabo un proceso riguroso y completo de barrido de mercado para identificar a los mejores candidatos para sus clientes. La consultora presenta a sus clientes una lista de los seis candidatos más adecuados, acompañada de información cuantitativa y cualitativa detallada sobre todo el proceso de búsqueda realizado. Comprometidos con brindar una dedicación exclusiva a cada vacante y garantizar procesos de selección altamente rentables, la empresa se enfoca en encontrar candidatos que se ajusten a los requisitos de sus clientes y que estén interesados en la posición.

Además, la consultora destaca por entregar, en cada proceso, información valiosa sobre el posicionamiento del cliente y de su oferta en el mercado laboral y datos sobre salarios de referencia.

Seleccionar talento de forma eficiente Touch in Touch está liderada por Elena Enríquez de Salamanca, CEO de la empresa. La compañía se especializa en servicios de búsqueda de candidatos altamente especializados y cuenta con consultores séniors que se enfocan en el rastreo del mercado para conocer a fondo cada nicho y así tener perfectamente ubicados a los candidatos ideales.

Al final de cada proceso de selección, la consultora entrega una grabación con el feedback del mercado respecto a la posición y la compañía, argumentos sólidos para entender qué perfil de candidatos se pueden atraer y por qué.

Además, la empresa tiene una tarifa plana y pública, disponible en su sitio web. Así, la compañía se enfoca en conseguir sus objetivos, en lugar de negociar. Los clientes de Touch in Touch pagan para obtener los mejores candidatos en el menor tiempo posible y para adquirir un mayor conocimiento del mercado y del posicionamiento de su empresa al final del proceso de selección.

Touch in Touch valora la importancia del proceso de selección de personal como un aspecto clave en la estrategia empresarial de cualquier organización para alcanzar los objetivos y metas establecidas con el mejor talento disponible.