Las principales ventajas de los sistemas de almacenamiento dinámico

Las empresas de diversos tamaños y sectores se han visto obligadas a gestionar con mayor velocidad y eficiencia los flujos de mercadería debido al auge que el e-commerce tiene hoy en día.

Por ese motivo, contar con sistemas de almacenamiento dinámico es fundamental no solo a la hora de responder de forma óptima a los pedidos de los clientes, sino también para una mejor administración del espacio en el depósito.

En este sentido, la empresa fabricante de anaqueles, sistemas de almacenamiento y muebles para comercio Brizuela presenta las ventajas que ofrece este tipo de mecanismos de almacenaje a diferencia de otras estructuras.

¿En qué consisten los sistemas de almacenamiento dinámico? Multiplicar el espacio disponible en el depósito, así como asegurar una rotación óptima de los productos es posible a través de la utilización de un sistema de almacenamiento dinámico, una de las modalidades más empleadas para unidades de rotación perfecta, ya que su gestión de carga permite cumplir con las exigencias de entrada y salida de carga en un almacén. De este modo, cualquier espacio en el que no haya ninguna asignación determinada puede ser ocupado indistintamente por un producto, garantizando la agilización de la operativa de extracción y depósito de las cargas gracias al desplazamiento por gravedad.

En este sentido, este sistema, también conocido como drive-in, se basa en el método "primera entrada-primera salida" (FIFO, del inglés First In, First Out). Este utiliza estructuras metálicas compactas dispuestas a diferentes alturas, que generan un ahorro de tiempo respecto a los racks penetrables, puesto que no se requiere que los autoelevadores se introduzcan en las calles, teniendo en cuenta que sus caminos de rodillos colocados con una ligera pendiente hacen que los pallets o las cajas se deslicen hacia los extremos para su extracción. Esta clase de mecanismos son ideales para almacenar mercadería de media o alta rotación, además de ser adaptables para pallets de diferentes dimensiones, medios pallets, contenedores metálicos y cajas.

Aspectos a considerar en el momento de instalar sistemas de almacenamiento dinámico Las empresas que desean instalar sistemas de almacenamiento dinámico en sus almacenes deben tener en cuenta una serie de factores para operar de forma óptima. Entre ellos, es importante señalar que la incorporación de los rodillos hace que sean necesarios dos pasillos: uno para introducir la carga en el canal correspondiente y el restante para extraerla. A su vez, la inclinación de las bobinas puede ajustarse de acuerdo con las unidades de carga, pudiendo tener entre un 3 % y un 4% de desnivel para pallets y una diferencia mayor en el caso de las cajas.

Por otra parte, otra cuestión a considerar es la altura de los racks dinámicos, los cuales tienen una extensión vertical mayor que los sistemas compactos tradicionales, aunque los equipos de manutención manuales que se utilizan para operar en estas estructuras fijan una limitación en lo que respecta a la elevación.

Finalmente, es esencial contemplar los aspectos de seguridad, dado que las cargas pesadas en conjunto con la acción de la gravedad pueden traer consigo múltiples inconvenientes sin un dispositivo de control. Por esta razón, los racks dinámicos cuentan con rodillos de freno que se encargan de disminuir la velocidad de carga según la fuerza que se genere, así como con centradores de pallets que asisten la entrada de estos para asegurar que encajan de manera perfecta en el canal y topes de retención en la salida que refuerzan los extremos para que no cedan ante el peso acumulado.

¿Cuáles son los principales beneficios de los sistemas de almacenamiento dinámico? Instalar sistemas de almacenamiento dinámico en un depósito puede generar diversos beneficios a una compañía, ya sea en lo que respecta a la gestión de espacios como a otras cuestiones. En este aspecto, permite aprovechar cada sitio disponible sin generar vacíos por la falta de productos asignados, lo cual hace que se aprovechen de forma más eficiente todas las áreas de almacenaje. Del mismo modo, propician una mejor comunicación interna en la administración de la carga, dando la posibilidad de conocer rápidamente los espacios vacíos y los ocupados mediante registros informáticos y haciendo que los trabajadores puedan desplazarse entre las diferentes áreas de manera más efectiva y ágil.

De esta forma, se puede verificar más sencillamente el stock disponible, evitando una interrupción imprevista de la distribución de un determinado producto, a la vez que se optimiza el tiempo de salida y entrada de la carga.

Por lo tanto, quienes deseen contar con las ventajas de los sistemas de almacenamiento dinámico en su empresa