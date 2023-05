Las ventas de la trilogía 'Diamante Rojo' se han disparado

En los últimos tiempos, el thriller romántico o erótico es uno de los géneros literarios con más éxito dentro del público lector español. A propósito de esto, la trilogía Diamante Rojo, de la escritora Angy Skay, ha generado un éxito de ventas. Esta obra está compuesta por 3 volúmenes y cuenta ya con más de 80.000 fanáticos.

Estos libros han sido editados por Entre Libros Editorial, que distribuye sus productos en más de 150 plataformas digitales, como Amazon, Casa del Libro o El Corte Inglés, entre otras, y librerías ubicadas en toda España. Esta empresa, fundada en 2014, destaca del resto de editoriales libros por tener un equipo competente y eficaz con amplios conocimientos técnicos.

Angy Skay presenta la serie Diamante Rojo La primera entrega de esta trilogía es Matar a la reina, un libro que ha ganado el Premio COMA como 'Mejor Novela Romántica'. A su vez, los volúmenes que completan la saga son La última torre y Muerte al rey.

La historia que comienza en el primer libro sigue a Micaela Bravo, un personaje que arrastra una venganza de la infancia, ya que ha sido testigo del asesinato de sus padres. En su adultez, Micaela se adentra en un mundo nocturno de mafia y delincuencia hasta que llega a regentear el Diamante Rojo, uno de los clubs nocturnos más famosos de España. El objetivo del personaje es llevar adelante su venganza contra los asesinos que la privaron de su familia.

Al mismo tiempo, Micaela comienza a ser buscada por un asesino a sueldo, quien le desmontará la vida cuando se descubra quiénes son. En esta historia, Angy Skay despliega un conjunto de personajes integrado por guardaespaldas, traficantes, organizaciones criminales, prostitutas y asesinos. Además, mientras la protagonista busca concretar su venganza, vivirá un intenso romance con un asesino a sueldo. A su vez, el amor cambia los planes de ambos personajes.

Angy Skay es una autora reconocida por la crítica Esta autora se ha abierto paso en el mercado de las novelas románticas gracias a la publicación de historias cargadas de acción y erotismo. Entre otros galardones, ha recibido el Premio CoraSon y el Premio a Mejor Protagonista Masculino, tanto en el festival Petit Sant Jordi de Barcelona como en el Big Bang Novel de Cádiz.

Con respecto a la trilogía Diamante Rojo, una crítica publicada en Goodreads ha señalado que esta saga tiene “un final no apto para cardíacos”. Otra reseña ha definido a esta obra como “una historia erótica y de venganza protagonizada por villanos”. “Si disfrutan de libros colmados de acción, venganzas, triángulos amorosos y erotismo, no se pueden perder esta trilogía”, sugiere, a su vez, una de las críticas que ha recibido esta trilogía en Amazon.

