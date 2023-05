Ana Obregón podrá deducirse hasta 3.600 euros en la Declaración de la Renta por maternidad

A pesar de ser una práctica ilegal en nuestro país, los hijos nacidos mediante gestación subrogada pueden incluirse en la Declaración de la Renta. Aunque la polémica sobre este método de reproducción ha estado encendida durante los últimos meses, especialmente a raíz del “caso Ana Obregón”, la realidad es que la mayoría de estos niños son registrados legalmente en España, lo que permite a sus padres o tutores legales, gozar de las mismas ventajas y obligaciones fiscales que el resto de familias.



En el caso de Ana Obregón, oficialmente abuela de la pequeña Ana Sandra, su status de tutora legal le hace responsable de todas estas obligaciones. La celebrity española ya ha informado de que la niña, a pesar de haber nacido en América, tendrá pasaporte americano y doble nacionalidad, siendo legalmente su hija frente a las autoridades, por lo que también podrá disfrutar el próximo año de beneficios fiscales gracias a su recién estrenada maternidad.

Así pues, la célebre actriz y bióloga podrá ahorrarse hasta 1.000 euros en la Declaración de la Renta del próximo año, gracias a la deducción estatal por maternidad, que permite imputar hasta 100 euros mensuales a todas aquellas madres trabajadoras con hijos o hijas menores de tres años. Esta deducción se calcula de forma proporcional al número de meses del bebé, incluido el mes de nacimiento y no computando el mes de cumplimiento de los tres años. Puesto que la pequeña Ana Sandra nació el 20 de marzo, Ana Obregón podrá incluir en esta deducción hasta 10 meses de este año, y recibirá así un total de 3.600 euros hasta que la niña cumpla 3 años.

Pero no solo Ana Obregón podrá optar a esta deducción. Además de todas las madres trabajadoras, y algunos casos excepcionales como trabajadoras fijas-discontinuas en meses de inactividad o madres en ERTE, el pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó una modificación a la norma. A partir de 2024, también se podrán amparar a esta medida las madres en paro o que cobren el ingreso mínimo vital, haciendo extensible esta ayuda al conjunto de madres españolas. Aunque no tiene cabida en la declaración de este año, el abono anticipado sí que lo pueden solicitar todas las madres desde el pasado mes de enero.

“La maternidad es siempre motivo de alegría, pero además, ofrece ventajas a la hora de declarar nuestros impuestos. Y no se trata de la única casuística que nos permite hacer una Declaración de la Renta más favorable. Según nuestros propios cálculos, cada año los españoles dejan de ahorrar 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas”, explica Enrique García, CEO de TaxDown.