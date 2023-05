Con las impresoras 3D se pueden hacer tantas cosas que algunos analistas consideran que el límite de sus posibilidades radica en la capacidad de imaginación de sus usuarios. Sin embargo, hay otro límite no tan intangible: la capacidad para elegir el filamento más adecuado. Un error en esta elección puede mermar considerablemente el aprovechamiento de estos dispositivos.

¿Qué filamento elegir para mi impresora 3D? Encuentra la mejor variedad de filamentos impresora 3d en Sicnova, empresa puntera en el sector de la impresión 3D para profesionales.

Las posibilidades de las impresoras 3D son casi infinitas, dicen en algunos medios de comunicación, como por ejemplo tiene escrito el periodista especializado en tecnología Juan Antonio Marín de la Torre, en la revista Hola, en su sección ¡H! shopping.

“Las impresoras 3D se han convertido en una herramienta cada vez más popular en diferentes sectores, desde la fabricación de piezas y prototipos, hasta la joyería y el entretenimiento”, dice Marín. “Pero, si estás interesada en adquirir una impresora 3D, ya sea para un uso profesional o para ocio, es clave investigar y conocer bien los modelos actuales y qué te ofrece cada uno de ellos”.

Filamentos para las impresoras 3d

Además de elegir bien el modelo y marca de tu impresora 3D, una pieza clave es el filamento. Comprar filamentos impresora 3D al mejor precio, como PLA, ABS, NYLON, TPU y otros, con envío del pedido en sólo 24 horas, es posible en Sicnova.

Esta empresa altamente especializada, localizada en el Polígono Industrial Los Rubiales, en Linares, Jaén, sirve a toda España y dispone de los mejores filamentos para cada impresora 3D, en función de lo que necesitas.

¿Qué son los filamentos impresora 3D?

Genéricamente, el filamento es un hilo en espiral que se aplica en el interior de una lámpara, bombilla o bombita. Cuando se enciende, el filamento se calienta y se vuelve incandescente: genera luz. Estos filamentos suelen fabricarse con tungsteno y luego se recubren de magnesio y calcio.

A diferencia de estos, los filamentos como los PLA (siglas del ácido poliláctico que los compone), para impresora 3D, son plásticos biodegradables que se obtienen a partir de almidón de maíz, de yuca o mandioca, o también de caña de azúcar, lo cual hace que los gases desprendidos durante la impresión no sean tóxicos, siendo aptos para imprimir en cualquier lugar, aunque esté poco ventilado.

Son filamentos reciclados

Los filamentos impresora 3D tienen un tamaño que oscila entre 1.75 mm y 3 mm de diámetro y se comercializan enrollados en carretes, bobinas o rollos de filamento impresora 3D que van desde los 750 gramos a los 8 kilogramos de peso.

Son filamentos reciclados. El ácido poliláctico (PLA) es el material más popular de todos. Entre sus muchas ventajas está la facilidad con la que se puede extrudir (darle forma tirando de una de las caras del objeto). En comparación con otros, el PLA no requiere temperaturas muy altas para extrudirlo y no produce un olor desagradable mientras se lleva a cabo la impresión.

Otra ventaja del PLA es que resulta más ecológico que la mayoría de las alternativas, ya que se obtiene de recursos renovables (caña de azúcar, almidón de maíz…) Este material se utiliza en la fabricación de muchos tipos de filamentos diferentes.

Las mejores marcas de filamentos para impresora 3D

Es necesario señalar una de las desventajas del filamento PLA es que es más frágil que los demás. Por esta razón se recomienda no utilizarlo para la impresión de objetos que deban manipularse mucho, que puedan caerse o doblarse, como ser herramientas o juguetes, por ejemplo. Otro punto que hay que tener en cuenta es que se deforma cuando alcanza los 60 °C, por lo que no conviene imprimir artículos que vayan a dejarse cerca de calefactores o de la cocina.

Sicnova distribuye los materiales oficiales de sus proveedores de hardware y, al mismo tiempo, tiene acuerdos con importantes fabricantes a nivel mundial, lo que permite ofrecer a sus clientes una gran variedad de soluciones de fabricación adaptadas para cada situación particular, tanto en filamentos impresoras 3D como en resinas impresoras 3D.

Calidad

La clave para conseguir resultados de calidad para las aplicaciones profesionales e industriales más exigentes no está únicamente en el hardware. Las resinas y filamentos para impresora 3D son la clave imprescindible para obtener unas piezas de alto rendimiento que se adecuen a lo esperado en cada caso: alta resistencia mecánica o térmica, flexibilidad, durabilidad, fuerza, rigidez, biocompatibilidad, ligereza, etc.

La investigación constante en el ámbito de los materiales para la impresora 3D industrial está haciendo posible la creación de nuevas combinaciones con propiedades mejoradas, que expanden constantemente los límites de lo que es posible hacer con la fabricación aditiva. Esto incluye tanto los materiales puramente industriales, como los metales y composites plásticos en polvo y en hilo, como las resinas líquidas fotopolimerizables o los filamentos impresoras 3D de plástico para impresoras 3D de extrusión.

Ahorro

En ese sentido, las posibilidades de la FFF van hoy mucho más allá de los tradicionales usos de los materiales estándar PLA y ABS, y no son pocas las industrias que utilizan filamentos de alto rendimiento y materiales con refuerzo interno para conseguir excelentes resultados de impresión 3D a bajo coste.



En momentos como los actuales en los que el mercado demanda rapidez y personalización, la fabricación aditiva con filamentos impresora 3D se consolida como opción para que las empresas cumplan con esas exigencias consiguiendo producir más ágilmente, iterando más rápidamente y obteniendo resultados con un ahorro considerable.