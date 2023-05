La metodología HIT de Javi Rodríguez está transformando la industria del emprendimiento junto a Héroes sin Capa

El mundo empresarial y del emprendimiento cada día crece y evoluciona de manera más rápida. Quizás, muchas personas, hoy en día, no logran dimensionar la importancia y la expansión que supone el tener guías que ayuden a ejecutar planes a la hora de desarrollar una empresa o ingresar en el mundo del emprendimiento.

Javi Rodríguez es un mentor y orador capacitado de manera profesional, durante más de siete años de experiencia, con la intención de poder brindar esa ayuda que miles de personas necesitan para desarrollarse personal y profesionalmente.

Con tan solo 26 años, el joven emprendedor Javi Rodríguez está cambiando la forma en que los emprendedores y amantes del crecimiento personal se relacionan con su pasión y su negocio. A través de su programa y metodología HIT (High Impact Trainer), ha ayudado a miles de personas a crear un negocio rentable y escalable.

‘’En la certificación HIT, acompañamos a emprendedores y empresarios a crear un negocio rentable y escalable, comunicando su pasión a través de programas presenciales y digitales de forma distintiva y transformadora. Creamos una metodología probada y efectiva que combina: la oratoria de alto impacto, la PNL, el coaching, la psicoterapia, la creación de programas/eventos presenciales y digitales, el marketing, las ventas, y el estudio de los niveles de conciencia’’, Javi Rodríguez

Más de su proyección A la edad de 18 años, Javi comenzó su camino como emprendedor y desde entonces se ha formado tanto a nivel presencial como online con algunos de los mayores referentes del sector del emprendimiento y el crecimiento personal de la época, como Tony Robbins, T Harv Eker, Grant Cardone, los creadores de la PNL, Russell Brunson, Eckhart Tolle, entre otros.

Actualmente, Javi Rodríguez también es cofundador del Instituto Internacional de Dinámicas de Alto Impacto (IIDAI), donde enseña a sus clientes a cómo crear experiencias y retiros premium que produzcan auténticas revelaciones y generen una buena rentabilidad. A su vez, es fundador de Héroes sin capa, una empresa proyectada a acompañar a millones de emprendedores en el proceso de elevar su nivel de conciencia y crear negocios rentables y escalables a través de compartir eso que les apasiona y se les da bien con el mundo de forma armoniosa.

‘’Me siento muy agradecido con la vida por tener la oportunidad y el privilegio de compartir los dones y talentos que se me han dado con el mundo, y simplemente lo que quiero es reafirmar amor y expansión a través de todo lo que se comparte. La intención es seguir aportando valor, evolucionando y creando proyectos, experiencias y comunidades que de verdad sumen a la vida de las personas’’, Javi Rodríguez.

La visión de Héroes sin capa es crear formaciones presenciales y online por todo el mundo y construir una comunidad enorme de emprendedores conscientes que creen proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y el mundo. En la actualidad, Héroes sin capa ya cuenta con más de 10.000 alumnos en sus programas, una comunidad de más de 500.000 emprendedores y han realizado más de 200 eventos de formación profesional en 6 países distintos.

Por si fuera poco, Javi no se detuvo ahí. En el 2021, fundó, junto a otros 4 emprendedores, el Movimiento Antídoto, que tiene como objetivo transformar el sector del emprendimiento hispanohablante. Hasta ahora, han realizado 5 eventos completamente revolucionarios en algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid, los dos últimos de 2.600 y 1.800 personas presenciales en el Estadio Caja Mágica y el Palacio Municipal de IFEMA, logrando así posicionar al “Evento Antídoto” como uno de los más grandes y reveladores eventos presenciales en habla hispana.

“A las nuevas generaciones, les afirmo que el verdadero éxito, la verdadera abundancia y la realización no provienen de la acumulación de ganancias o de la consecución de metas, sino que son una forma de ser y estar en el mundo. Enfocarse en el obtener o recibir, solo genera la necesidad de acumular constantemente y hace que pongamos la fuente de nuestra felicidad fuera de nosotros. El secreto se encuentra en comprometerse con dar, porque aquello que compartes lo refuerzas en ti. Por lo tanto, la riqueza es la respuesta a compartir, servir y dar”, Javi Rodríguez.