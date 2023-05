"Venus": hablo de amores dormidos

Filmin estrena el próximo viernes 12 de mayo la producción española "Venus", debut en el largometraje del director y dramaturgo Víctor Conde, que adapta su obra homónima, estrenada con éxito en el teatro Pavón-Kamikaze de Madrid en septiembre de 2017.



La película, rodada en blanco y negro, se ambienta en un bar de la capital, en el que el tiempo no transcurre de manera lineal, y en el que se mezclan personajes, encuentros y recuerdos a lo largo de cuatro décadas. Todo empieza cuando en los años 70, Paula y Miguel están a punto de realizar el último espectáculo de su banda: Venus. Casi cuarenta años después Jorge llega al café donde pasa su juventud. Allí se encuentra con Alicia y ambos recuerdan los días en que se conocieron. "La película salta de un momento en el tiempo a otro constantemente. Es una especia de puzzle temporal. Me interesaba mucho contar una historia de manera no correlativa. Creo que permite aproximarse a los personajes de una forma diferente", explica el director.

"En una ocasión el cineasta francés Jean Luc Godard dijo que una película debía tener un planteamiento, un nudo y un desenlace, aunque no necesariamente en ese orden", recuerda Víctor Conde al aludir a la temporalidad fragmentada de su ópera prima, que es más que una cita a la Nouvelle Vague: "no pretende ser sólo un homenaje estilístico a una manera de hacer cine, sino que usa las ventajas de ese estilo a su favor, huyendo de ellas y explorando otras nuevas cuando la narración lo demanda". El director reconoce que en el salto del teatro al cine, "Venus" ha salido ganando: "La manera de narrar y el pulso son distintos. También hay personajes nuevos que no estaban en la obra teatral y que ayudan a contar la historia de una manera más profunda."

Antonio Hortelano (Quimi en la mítica serie "Compañeros") encabeza un reparto coral en el que encontramos, en pequeños pero relevantes papeles, rostros populares como los de Lolita, Elena Furiase, Miquel Fernández, Ana Rujas, Carla Tous o el añorado Juan Diego, en su última aparición en el cine.

Venus País y año de producción: España, 2022. Duración: 99 minutos. Dirección y Guion: Víctor Conde. Dirección de fotografía: Pol Turrents. Música: Alfonso Casado. Montaje: Bernat Aragonés, Mar Jorge Sotelo. Intérpretes: Antonio Hortelano, Paula Muñoz, Ariana Bruguera, Miquel Fernández, Carlos Serrano-Clark, Carlos Gorbe, Juan Diego, Elena Furiase, Lolita, Ana Rujas, Carla Tous.

Víctor Conde DIRECTOR Y GUIONISTA Director de cine y dramaturgo. Estudió cinematografía en Barcelona y Los Ángeles, trabajando para productores como Roger Corman y George Lucas. Director y autor de obras de teatro tan populares como "Pegados" o "The Hole 2", debuta en el cine con "Venus", que adapta su obra teatral homónima.